Мексиканское тако – это популярное мексиканское блюдо, сочетающее в себе сочность говядины, свежесть овощей и насыщенность приправ.

Простота приготовления делает этот рецепт Татьяны Литвиновой доступным любой хозяйке, а результат гарантированно удивит всех за столом.

Экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" предлагает приготовить мексиканское тако по ее рецепту. Она уверена, что вам понравится.

Чтобы повторить этот рецепт, вам понадобится:

2 стакана муки

1/2 стакана воды комнатной температуры

1 ст. ложка масла

Щепотка соли

300 г говяжьего фарша

1 красная луковица

2 зубчика чеснока

1 ст. ложка томатного соуса

Соль и перец по вкусу

Чили (по желанию)

1 авокадо

1 лайм

Соль по вкусу

Кинза (по желанию)

Красная фасоль (для подачи)

Кесо (творог)

В большой миске смешайте муку, соль и растительное масло. Добавьте воду и замешивайте тесто. Вымешивайте тесто на присыпанной мукой поверхности до гладкости. Разделите его на шарики весом примерно 30 г, накройте их полотенцем и дайте отдохнуть.

На разогретой сковороде поджарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить фарш, соль, перец, чеснок и томатный соус. Жарьте до готовности. По желанию добавьте нарезанный перец чили.

Раскатайте каждый шарик теста в тонкие лепешки (1-2 мм). Жарьте их на сухой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны. Храните готовые лепешки в теплой тарелке, накрыв полотенцем.

Вытяните мякоть авокадо, разомните ее вилкой, добавьте сок лайма и соль. Смешайте до однородности.

На лепешки выкладывайте мясную начинку, красную фасоль, гуакамоле и натертый сыр.

Закройте тако, зафиксируйте зубочистками и запеките в духовке при 200 С в течение 10 минут.

Вкушайте свое домашнее мексиканское тако! Татьяна Литвинова уверена, что этот рецепт понравится вашим близким.

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