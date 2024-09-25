Простота приготовления делает этот рецепт Татьяны Литвиновой доступным любой хозяйке, а результат гарантированно удивит всех за столом.
Экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" предлагает приготовить мексиканское тако по ее рецепту. Она уверена, что вам понравится.
Чтобы повторить этот рецепт, вам понадобится:
- 2 стакана муки
- 1/2 стакана воды комнатной температуры
- 1 ст. ложка масла
- Щепотка соли
- 300 г говяжьего фарша
- 1 красная луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. ложка томатного соуса
- Соль и перец по вкусу
- Чили (по желанию)
- 1 авокадо
- 1 лайм
- Соль по вкусу
- Кинза (по желанию)
- Красная фасоль (для подачи)
- Кесо (творог)
В большой миске смешайте муку, соль и растительное масло. Добавьте воду и замешивайте тесто. Вымешивайте тесто на присыпанной мукой поверхности до гладкости. Разделите его на шарики весом примерно 30 г, накройте их полотенцем и дайте отдохнуть.
На разогретой сковороде поджарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить фарш, соль, перец, чеснок и томатный соус. Жарьте до готовности. По желанию добавьте нарезанный перец чили.
Раскатайте каждый шарик теста в тонкие лепешки (1-2 мм). Жарьте их на сухой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны. Храните готовые лепешки в теплой тарелке, накрыв полотенцем.
Вытяните мякоть авокадо, разомните ее вилкой, добавьте сок лайма и соль. Смешайте до однородности.
На лепешки выкладывайте мясную начинку, красную фасоль, гуакамоле и натертый сыр.
Закройте тако, зафиксируйте зубочистками и запеките в духовке при 200 С в течение 10 минут.
Вкушайте свое домашнее мексиканское тако! Татьяна Литвинова уверена, что этот рецепт понравится вашим близким.
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