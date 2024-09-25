Украинские студенты выражают недовольство работой банкоматов "ПриватБанка" – один из клиентов не смог снять тысячу гривен с карты Монобанка – деньги были списаны, но банкомат их не выдал.

Эту информацию опубликовал портал "Минфин".

Как сообщается, украинцу придется ждать возврата средств два месяца из-за неисправных банкоматов "ПриватБанка". При возникновении ошибки на экране банкомата "ПриватБанка" было отмечено, что деньги вернутся в течение 30 минут, однако этого не произошло.

"20.09.2024 (пл. Соборная, 14 ТЦ Роксолана) случилась не слишком приятная ситуация, банкомат ПриватБанка не выдал наличные при снятии с карты монобанка. Сумма не слишком большая (1000 гривен), однако для меня как студента, так и вообще будь- кого, это тоже деньги. Сам банкомат начал выполнять операцию и был слышен пересчет банкнот, однако в конечном итоге — ошибка на экране, чек об операции тоже не удалось снять», — рассказал клиент «ПриватБанка».

Юноша отметил, что после него банкомат "ПриватБанка" работал безупречно и выдавал гораздо большие суммы без проблем. В результате он написал обращение в "Монобанк" и пытался связаться со службой поддержки "ПриватБанка". Дозвониться до последнего было трудно, и потратив много времени на попытки связи, он узнал, что поскольку его карта не принадлежит этому банку, они не могут оказать помощь.

После этого юноша снова обратился в службу поддержки "Монобанка", где ему сообщили, что в лучшем случае придется ждать до 2 октября, а в худшем - процесс обжалования транзакции может затянуться еще на 60 дней.

Представители "ПриватБанка" извинились за неудобства, вызванные работой банкомата. Они подчеркнули, что банк действует в соответствии с правилами Международной Платежной Системы и посоветовали обращаться в банк, выдавший карточку. Именно этот банк может идентифицировать держателя карты и подать заявку на возврат средств.

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