Безглютеновая пицца из кабачков – это отличный сбалансированный завтрак или ужин из сезонных овощей.

Татьяна Литвинова предлагает вам попробовать очень простой и полезный рецепт пиццы из кабачков.

Это безглютеновое блюдо готовится всего из нескольких ингредиентов и точно поразит вас своим вкусом.

Пицца из кабачков: необходимые ингредиенты:

2 средних кабачки

1 яйцо

Соль и перец по вкусу

100 г голландского сыра

2 ст. л. томатного соуса (или кетчуп)

Сухой орегано для приправы

Прошутто или хамон (по желанию)

Базилик для подачи

Натрите кабачки на крупной терке, а затем отожмите лишнюю влагу. Это поможет избежать водянистой консистенции пиццы.

Отправьте натертые кабачки в форму для выпечки, предварительно смазанную пергаментом. Добавьте соль, перец и яйцо, перемешайте прямо в форме. Это сэкономит вам время на мытье посуды!

Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Выпекайте основания кабачковой пиццы около 10 минут, чтобы она немного подсохла.

Достаньте основание из духовки и мажьте сверху томатным соусом, распределяя не более двух столовых ложек. Посыпьте тертым голландским творогом.

Поставьте пиццу в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился. По желанию можно добавить прошутто или хамон.

Перед подачей украсьте пиццу свежим базиликом. Пицца из кабачков готова, вкусна!

Попробуйте этот рецепт пиццы от Татьяны Литвиновой – это идеальное сочетание здорового питания и вкусной еды!

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