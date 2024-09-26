Татьяна Литвинова предлагает вам попробовать очень простой и полезный рецепт пиццы из кабачков.
Это безглютеновое блюдо готовится всего из нескольких ингредиентов и точно поразит вас своим вкусом.
Пицца из кабачков: необходимые ингредиенты:
- 2 средних кабачки
- 1 яйцо
- Соль и перец по вкусу
- 100 г голландского сыра
- 2 ст. л. томатного соуса (или кетчуп)
- Сухой орегано для приправы
- Прошутто или хамон (по желанию)
- Базилик для подачи
Натрите кабачки на крупной терке, а затем отожмите лишнюю влагу. Это поможет избежать водянистой консистенции пиццы.
Отправьте натертые кабачки в форму для выпечки, предварительно смазанную пергаментом. Добавьте соль, перец и яйцо, перемешайте прямо в форме. Это сэкономит вам время на мытье посуды!
Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Выпекайте основания кабачковой пиццы около 10 минут, чтобы она немного подсохла.
Достаньте основание из духовки и мажьте сверху томатным соусом, распределяя не более двух столовых ложек. Посыпьте тертым голландским творогом.
Поставьте пиццу в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился. По желанию можно добавить прошутто или хамон.
Перед подачей украсьте пиццу свежим базиликом. Пицца из кабачков готова, вкусна!
Попробуйте этот рецепт пиццы от Татьяны Литвиновой – это идеальное сочетание здорового питания и вкусной еды!
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