В настоящее время решается вопрос о мере пресечения и ее отстранении от должности - также идет установление всех лиц, причастных к этой сделке.

Государственное бюро расследований разоблачило должностного лица воинской части, похитившего миллионы на топливе, предназначенном для обороны Харьковщины.

Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

Работники ДБР разоблачили должностного лица одной из воинских частей, организовавшего многомиллионную схему заработка на топливе, предназначенном для обеспечения подразделения, защищающего Харьковское направление.

В течение 2023-2024 годов заместитель командира воинской части подрабатывал документы, завышая объемы использования горючего, а затем продавал остаток. Он заставлял подчиненных сливать и вывозить горючее.

По задокументированным фактам, чиновник присвоил военное имущество почти на полтора миллиона гривен.

19 сентября 2024 года он был задержан после получения оплаты за очередной транш горючего.

Задержанному выдвинули подозрение в похищении и присвоении военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения и ее отстранении от должности.

Также идет установление всех лиц, причастных к этой сделке. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

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