Шеф-повар и экс-судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова делится с нами простым и вкусным рецептом шоколадно-творожного пирога, который обрадует всех любителей сладкого.

Чтобы приготовить насыпной чизкейк вам понадобится:

  • 200 г муки
  • 50 г какао-порошка
  • 150 г сахара
  • 150 г холодного сливочного масла
  • 400 г кисломолочного творога (5% жирности)
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. сметаны
  • 2 ст. л. крахмала
  • 150 г малины (можно заменить другими ягодами)

насыпной чизкейк, рецепт

В большой миске просеять муку и какао. Добавить сахар и тщательно перемешать. Холодное сливочное масло потрите на терке прямо в сухую смесь. Это удобно делать в перчатках, чтобы масло не нагревалось от рук. Превратите ингредиенты в крошку.

Возьмите форму диаметром 21 см. Высыпьте две трети смеси в форму, равномерно распределив по дну и бортам, используя стакан с плоским дном для создания ровного слоя.

В блендере смешайте кисломолочный творог, яйца, сметану, крахмал и немного сахара. После того как масса станет однородной, переложите ее в подготовленную форму.

Разложите малину поверх творожной массы, аккуратно немного углубив ягоды в начинку. Оставив остаток крошки, высыпьте ее поверх начинки.

насыпной чизкейк, рецепт

Выпекайте пирог при 180°C около 40 минут. После выпечки дайте чизкейку остыть, а затем поставьте в холодильник на несколько часов для стабилизации.

Перед подачей украсьте пирог малиновым вареньем или свежими ягодами. Насыпной чизкейк готов!

Попробуйте этот простой и вкусный рецепт шоколадно-творожного пирога, и вы обязательно захотите готовить его снова и снова!

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