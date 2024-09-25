Чтобы приготовить насыпной чизкейк вам понадобится:
- 200 г муки
- 50 г какао-порошка
- 150 г сахара
- 150 г холодного сливочного масла
- 400 г кисломолочного творога (5% жирности)
- 2 яйца
- 1 ст. л. сметаны
- 2 ст. л. крахмала
- 150 г малины (можно заменить другими ягодами)
В большой миске просеять муку и какао. Добавить сахар и тщательно перемешать. Холодное сливочное масло потрите на терке прямо в сухую смесь. Это удобно делать в перчатках, чтобы масло не нагревалось от рук. Превратите ингредиенты в крошку.
Возьмите форму диаметром 21 см. Высыпьте две трети смеси в форму, равномерно распределив по дну и бортам, используя стакан с плоским дном для создания ровного слоя.
В блендере смешайте кисломолочный творог, яйца, сметану, крахмал и немного сахара. После того как масса станет однородной, переложите ее в подготовленную форму.
Разложите малину поверх творожной массы, аккуратно немного углубив ягоды в начинку. Оставив остаток крошки, высыпьте ее поверх начинки.
Выпекайте пирог при 180°C около 40 минут. После выпечки дайте чизкейку остыть, а затем поставьте в холодильник на несколько часов для стабилизации.
Перед подачей украсьте пирог малиновым вареньем или свежими ягодами. Насыпной чизкейк готов!
Попробуйте этот простой и вкусный рецепт шоколадно-творожного пирога, и вы обязательно захотите готовить его снова и снова!
Последние новости Украины:
Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.
Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.
Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.