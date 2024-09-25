Женщины все активнее осваивают профессии, которые раньше считались исключительно мужскими – переквалификация стала вынужденным шагом, ведь многие мужчины уходят на фронт.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Нехватка рабочей силы в тылу стала серьезной проблемой после полномасштабного вторжения. Когда мужчин мобилизуют, женщины могут занять их места, что хорошо понимает Юлия, руководитель компании, которая арендует строительную технику с операторами.

"Я понимала, что ребят все будет увеличиваться на фронте. Надо успеть передать опыт. Надо успеть учить

девушек", – говорит она.

Девушек учат управлять экскаваторами и погрузчиками, и инструктор доволен их успехами.

Нина, работающая сегодня с телескопическим погрузчиком, отрабатывает плавный ход и разравнивание грунта. Она искренне смеется и признается, что сейчас в декретном отпуске с тремя детьми, из которых самый маленький – всего год.

Мария на экскаваторе сейчас учится работать передним ковшом. У нее личная мотивация работать оператором.

"Хотелось что-то изменить кардинально в жизни. Боль потери за братом и страх за сына на передовой. Меня истощили", - говорит женщина.

Тренировочный лагерь длится девять недель, кроме теоретических и практических занятий, операторы также проходят курс тактической медицины. Они учатся накладывать турникет, тампонировать открытые раны и вытаскивать людей из обломков. Участие в программе бесплатное, но главное условие – после выпуска нужно пойти работать по специальности.

Согласно исследованию Минэкономики, в 2024 году почти каждое второе предприятие столкнется с трудом при заполнении вакансий. Основными причинами нехватки рабочей силы называют мобилизацию (67%) и миграцию (54%).

Нехватка кадров ощущается и в столичном метрополитене, где не хватает электриков, экскаваторщиков, токарей и слесарей. Чтобы заполнить вакансии машинистов, стали привлекать женщин на эти должности.

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