За совершенное грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Предприниматель заключил договор с Куяльницким сельским советом Подольского района на капитальный ремонт крыши местной школы – однако работы он не завершил, хотя уже получил деньги.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, 32-летний собственник строительной фирмы не завершил ремонт в полном объеме. Однако в документах за два месяца отчетного периода он завысил объемы и цену выполненных работ, в результате чего сельсовет переплатил ему более 160 тыс. грн, которые бизнесмен использовал по своему усмотрению.

Подрядчику выдвинули подозрение в служебном подлоге и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Если суд признает его виновным, бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Одессе на средства Европейского инвестиционного банка планируется отремонтировать роддом №5 на улице Маршала Говорова. Завершение работ намечено до конца 2025 года. Журналисты обнаружили, что цены на ремонт могут быть завышены в полтора-два раза.

В то же время, авторы сметы сэкономили на вознаграждении рабочим, заложив среднюю зарплату лишь 13,7 тыс. грн. По данным Пенсионного фонда, показатель средней зарплаты для исчисления пенсии выше – 18,8 тыс. грн, а средняя зарплата по вакансиям в строительстве на портале Work.ua в Одессе еще больше – 23 тыс. грн.

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