Эксперт пояснил, что украинцы, которые просто покупают иностранную валюту, в том числе доллары, и хранят ее дома, много теряют.

НБУ заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть их доходность должна превышать годовую девальвацию гривны.

Старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай рассказал в СМИ, во что лучше вкладывать деньги и стоит ли скупать доллары.

Он пояснил, что украинцы, которые просто покупают иностранную валюту, в том числе доллары, и хранят ее дома вместо инвестирования в облигации внутренних государственных ссуд (ОВГЗ) или открытие депозитов, теряют стоимость своих средств. Кроме того, хранение наличных денег несет риски, такие как кража или пожар, в результате чего владелец может остаться без денег.

"Купить ОВГЗ или вложить деньги на депозит должно быть не менее привлекательным вариантом, чем купить евро или доллар и положить под подушку. Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома, больше суммы "заначки на форс-мажор" .Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и т.д.", - сказал Гайдай.

Кроме того, он отметил, что сейчас есть "хорошее время для бизнес-инвестиций". В некоторых отраслях можно ожидать более высокую прибыльность, чем от консервативных депозитов или ОВГЗ.

В то же время он подчеркнул, что если в следующем году будет обеспечено достаточное внешнее финансирование, у Нацбанка не будет оснований отходить от режима управляемой гибкости. Это предполагает контролируемую плавную девальвацию гривны, что приведет к росту курса иностранных валют, в частности, доллара.

Источник: DOU.

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