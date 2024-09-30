Эти ограничения вводятся для предотвращения использования платежных систем в преступных целях.

С 1 октября в Украине вступают в силу ограничения на переводы между физическими лицами с карты на карту, в соответствии с новым требованием Национального банка Украины (НБУ).

Об этом пишет регулятор.

Этот временный лимит продлится шесть месяцев.

Максимальная сумма таких переводов не будет превышать 150 тысяч гривен в месяц. Эти ограничения вводятся для предотвращения использования платежных систем в преступных целях. Они будут касаться только переводов между счетами в одном банке в пользу других лиц.

НБУ объясняет, что введение этих лимитов будет способствовать уменьшению использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в том числе в случаях со счетами «дропов», являющихся распространенным инструментом теневой экономики.

В то же время новые правила не коснутся:

счетов волонтеров, отвечающих определенным критериям;

лиц с подтвержденными ежемесячными доходами, не превышающими установленную сумму;

денежных переводов между счетами одного клиента в одном банке;

переводов юридических лиц.

Ограничения также не применяются к операциям, выполняемым по реквизитам IBAN.

Согласно данным НБУ, 98% клиентов банков осуществляют переводы в пределах, не превышающих указанную сумму, поэтому эти лимиты не повлияют на общую финансовую активность.

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