С 1 октября в Украине вступают в силу ограничения на переводы между физическими лицами с карты на карту, в соответствии с новым требованием Национального банка Украины (НБУ).
Об этом пишет регулятор.
Этот временный лимит продлится шесть месяцев.
Максимальная сумма таких переводов не будет превышать 150 тысяч гривен в месяц. Эти ограничения вводятся для предотвращения использования платежных систем в преступных целях. Они будут касаться только переводов между счетами в одном банке в пользу других лиц.
НБУ объясняет, что введение этих лимитов будет способствовать уменьшению использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в том числе в случаях со счетами «дропов», являющихся распространенным инструментом теневой экономики.
В то же время новые правила не коснутся:
- счетов волонтеров, отвечающих определенным критериям;
- лиц с подтвержденными ежемесячными доходами, не превышающими установленную сумму;
- денежных переводов между счетами одного клиента в одном банке;
- переводов юридических лиц.
Ограничения также не применяются к операциям, выполняемым по реквизитам IBAN.
Согласно данным НБУ, 98% клиентов банков осуществляют переводы в пределах, не превышающих указанную сумму, поэтому эти лимиты не повлияют на общую финансовую активность.
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