Полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям.

Группа молодых людей сорвала флаги из дома культуры в одном из населенных пунктов Бородинского общества – за эту затею им грозит реальный тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

К правоохранителям обратилась директор дома культуры, которая сообщила, что группа неизвестных сорвала с фасада здания флагштоки с флагами Украины и Евросоюза. Молодые люди оставили флаги на клумбе и ушли.

В полиции подтвердили, что флаги не были повреждены и уже возвращены на свои места. Правоохранители нашли вероятных хулиганов, с которыми сейчас работают следователи.

Полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса. Первая статья – ст. 296 (хулиганство), вторая – ст. 338, касающейся поругания государственных символов Украины.

Согласно законодательству, издевательство над флагом, гербом или гимном может наказываться штрафом до 850 грн, арестом сроком до шести месяцев или лишением свободы до трех лет.

Также за надругание над флагом или гербом иностранного государства предусмотрены аналогичные наказания: штраф до 850 грн, арест до шести месяцев или до двух лет заключения.

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