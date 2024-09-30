Пенсия назначается независимо от страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

В случае исчезновения без вести при особых обстоятельствах, нетрудоспособные члены его семьи имеют право на получение пенсии по потере кормильца.

Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Перечень таких лиц определяется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как оформить пенсию по потере кормильца

По информации Пенсионного фонда, для назначения пенсии необходимо подать заявление и соответствующие документы в сервисный центр Пенсионного фонда.

Подать заявление можно также через вебпортал электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или через портал Действие. При этом нужно добавить скан-копию необходимых документов.

Обратите внимание! В пакете документов обязательно должно быть выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Пенсия назначается независимо от страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Важно! Право на получение пенсии по потере кормильца возникает через месяц после внесения сведений об исчезновении лица в Единый реестр.

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