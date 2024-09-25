Проверки не проводились в течение многих лет - в "Газсетях" считают, что ответственность за газовые коммуникации внутри дома лежит на владельцах.

В Украине возобновили технический осмотр газовых сетей и оборудования – нарушения обнаруживаются практически в каждом доме, и в некоторых случаях это может привести к перерасчету сумм в платежках.

Об этом идет речь в аналитике украинских СМИ.

Чаще украинцы самостоятельно перенаправляют газовые сети, прокладывают электрические кабели рядом с газопроводами, замуровывают газопроводы в стены и заменяют газовое оборудование без привлечения специалистов и разрешений. С начала года "Газораспределительные сети" проверили 10,7 тыс. многоэтажных домов и обнаружили 20 тыс. утечек газа в подъездах.

Проверки не проводились в течение многих лет. В "Газсетях" считают, что ответственность за газовые коммуникации внутри дома лежит на владельцах жилья (через ОСМД или управляющую компанию). До 2024 г. в платежках не была включена стоимость технического обслуживания, в результате чего дома оставались без необходимого сервиса.

В некоторых случаях проверка может привести к перерасчету сумм в платежках, особенно в ситуациях вмешательства в работу счетчиков. Стоимость может колебаться от 50 до 5000 грн за 2024 год.

К примеру, в Фастове средняя платежка для дома на ул. Киевская, 5 составляет всего 73,42 грн из квартиры в год. В Борисполе же, на Байде-Вишневецком, 10, платежка из квартиры может достичь 4,7 тыс. грн в год. Если разделить эту сумму на год, ежемесячный платеж будет варьироваться от 6 до 391 грн.

Ситуация в Борисполе такова, что в доме всего несколько квартир, поэтому затраты на работы распределяются только между двумя совладельцами. В Фастове, на ул. Киевская, расположен дом с 210 квартирами. Стоимость работ также зависит от оборудования и возраста дома.

Источник: OBOZ.UA

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