В "Ощадбанке" отметили, что решение было принято в связи с действующим военным положением в Украине.

Государственный банк "Ощадбанк" продлил срок действия всех своих банковских карточек - в том числе тех, в которых он истекает, теперь они будут действительны дольше.

Об этом сообщили в самом Ощадбанке.

В "Ощадбанке" отметили, что решение было принято в связи с действующим военным положением в Украине.

Автоматическое продление срока действия карт "Ощадбанк" касается всех карт, срок которых истек с февраля 2022 года. Клиентов, которым уже перевыпустили карточки, призывали обращаться в отделения "Ощадбанка" для их получения.

Также в "Ощадбанке" подчеркнули, что даже по истечении срока действия эти карты продолжат функционировать. Владельцы смогут совершать все необходимые операции, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные деньги в банкоматах и ​​т.д.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2024 года. Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и ​​т.д. В то же время, если ваша карта уже перевыпущена – просим обратиться в наше отделение и забрать ее", - говорится в сообщении "Ощадбанка".

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