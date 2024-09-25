После того, как стало известно о его преступлении, мужчину уже уволили, и теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении прокурора Киева, который присвоил более четырех миллионов гривен во время обыска и скрылся.

Об этом сообщили в ДБР.

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении прокурора одной из районных окружных прокуратур Киева, который присвоил более 4 миллионов гривен, изъятых во время следственных действий.

"В августе 2023 года прокурор осуществлял надзор в уголовном производстве в отношении частного предприятия. Во время обысков он изъял у коммерсанта 4 млн 242 тыс. гривен в разной валюте, но вместо передачи этих средств на надлежащую сохранность прокурор присвоил их", — говорится в сообщении.

После этого прокурор перестал появляться на работе и не посещал свое фактическое место жительства. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Мужчину уже уволили из прокуратуры, и теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним также, что работники ДБР разоблачили должностного лица одной из воинских частей, организовавшего многомиллионную схему заработка на топливе, которое предназначалось для обеспечения нужд подразделения, которое держит оборону на Харьковском направлении.

Только по задокументированным фактам, чиновник, успел присвоить военное имущество почти на полтора миллиона гривен.

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