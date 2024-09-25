Однако решить проблему окончательно в ближайшее время городские чиновники даже не обещают.

В Одессе снова затопило участок кладбища, где похоронены герои русско-украинской войны - после дождей земля просела из-за этого даже провалились могилы, которым больше года, а надгробия деформировались.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН.

Наталья Превезцева с мамой и шестилетним сыном приехала на кладбище к могиле мужчины, погибшего год назад вблизи Бахмута. Женщина привезла десять тачек грунта, чтобы выровнять надгробие, и это уже второй раз за неделю.

Участок для захоронения героев расположен в низине, поэтому во время дождей вода стекает сюда. Родственники утверждают, что перед выделением земли ее не обследовали должным образом или же о проблеме знали, но игнорировали ее.

"Наши дети оказались прямо в болоте похоронены. Мой сын в первом ряду уже второй год, а мы все время досыпаем землю. Каждый раз, когда идет дождь, душа и сердце плачет, мы понимаем, что наши дети там в болоте", - говорит мать погибшего Артема Орлянского Ирина Орлянская.

После огласки городские власти пообещали помощь: к участку подвезли несколько прицепов земли, а работники из других кладбищ приехали, чтобы подсыпать проваленные могилы, привез тачки и лопаты.

Чиновники оправдываются, что ливень был слишком мощным, и утверждают, что когда-то здесь будет большой мемориал, при создании которого учтут вопрос водоотведения. Однако сроки этого проекта остаются неизвестными. То есть решить проблему окончательно в ближайшее время городские чиновники даже не обещают.

На толоку также приехали волонтеры-ветераны, отметившие, что, несмотря на все усилия, постоянная подсыпка не решит основную проблему.

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