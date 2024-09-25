Если стажа недостаточно, возможно получить государственную социальную помощь лицам без права на пенсию.

В Украине лица, которые не могут выполнить требование страхового стажа для выхода на пенсию, смогут оформить государственную социальную помощь.

Об этом говорится на портале "Действие".

В 2024 году можно выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет в зависимости от страхового стажа: не менее 31, 21 или 15 лет соответственно. Согласно пенсионной реформе, требования к стажу будут ежегодно расти до 2028 года, когда для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 35 лет стажа.

Если стажа недостаточно, возможно получить государственную социальную помощь лицам без права на пенсию.

Размер пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 гривна в 2024 году), и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода. Максимальная помощь не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных, то есть 3028 гривен в 2024 году.

Заявление на получение социальной помощи необходимо подавать каждые шесть месяцев вместе с соответствующими документами. Однако во время военного положения выплаты продолжаются автоматически.

Для оформления социальной помощи следует обратиться в орган соцзащиты со следующими документами:

Декларацией о доходах и имуществе, заполненной на основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть месяцев или два квартала, предшествующих месяцу подачи заявления. Копией решения о назначении опекуна (для недееспособного лица). Копией документа, подтверждающего полномочия представителя заведения, выполняющего функции опекуна (для недееспособного лица без назначенного опекуна). Копией справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, удостоверением беженца или удостоверением лица, нуждающегося в дополнительной защите, а также видом на постоянное или временное проживание (при необходимости). Копия справки о регистрации места жительства.

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