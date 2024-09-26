Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусную заправку для борща на зиму.
С такой заправкой борщ готовится вдвое быстрее, что будет особенно актуально в случае длительных отключений света в холодный период. Вы один раз готовите эту заправку, а затем остается только сварить бульон, картофель и капусту – и вкусный борщ готов.
Чтобы приготовить заправку для борща, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла (на 7 пол-литровых баночек):
- свекла - 1 кг
- лук – 1 кг
- морква - 1 кг
- вода — 100 мл
- растительное масло рафинированное – 300 мл.
- лавровый лист – 2 шт.
- соль – 2-3 ст.л.
- молотый перец - 0,5 ч.л.
- уксус яблочный - 70 г
- сахар - 220 г
- томатная паста — 3 ст.л.
- чеснок – 4-5 зуб.
Звезда "Мастер Шеф" отметила, что свеклу для этой заправки можно использовать как сырую, так и вареную, от этого будет зависеть только время приготовления.
Свеклу и морковь "Мастер Шеф" Ольга Рябенко натирает на крупной терке, лук нарезает кубиками.
Складываем овощи в кастрюлю, добавляем воду и растительное масло, соль, лавровый лист, молотый перец, уксус, сахар, томатную пасту и выжатый чеснок. Хорошо перемешиваем, ставим на огонь и варим до готовности овощей (приблизительно час).
Когда заправка остынет, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко раскладывает ее в стерилизованные банки и плотно закрывает крышками. Храним такую заправку к борщу при комнатной температуре.
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