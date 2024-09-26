Финалистка шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко дала простой рецепт борщевой заправки, которая поможет сэкономить время и сделать борщ супервкусным и насыщенным.

Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусную заправку для борща на зиму.

С такой заправкой борщ готовится вдвое быстрее, что будет особенно актуально в случае длительных отключений света в холодный период. Вы один раз готовите эту заправку, а затем остается только сварить бульон, картофель и капусту – и вкусный борщ готов.

Чтобы приготовить заправку для борща, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла (на 7 пол-литровых баночек):

свекла - 1 кг

лук – 1 кг

морква - 1 кг

вода — 100 мл

растительное масло рафинированное – 300 мл.

лавровый лист – 2 шт.

соль – 2-3 ст.л.

молотый перец - 0,5 ч.л.

уксус яблочный - 70 г

сахар - 220 г

томатная паста — 3 ст.л.

чеснок – 4-5 зуб.

Звезда "Мастер Шеф" отметила, что свеклу для этой заправки можно использовать как сырую, так и вареную, от этого будет зависеть только время приготовления.

Свеклу и морковь "Мастер Шеф" Ольга Рябенко натирает на крупной терке, лук нарезает кубиками.

Складываем овощи в кастрюлю, добавляем воду и растительное масло, соль, лавровый лист, молотый перец, уксус, сахар, томатную пасту и выжатый чеснок. Хорошо перемешиваем, ставим на огонь и варим до готовности овощей (приблизительно час).

Когда заправка остынет, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко раскладывает ее в стерилизованные банки и плотно закрывает крышками. Храним такую ​​заправку к борщу при комнатной температуре.

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