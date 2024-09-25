Маринованные грибы – очень простая в приготовлении и вкусная закуска, и по этому рецепту они всегда получаются идеальными, ведь содержат секретный ингредиент.

Мариновые грибы, если добавить к ним сладкого перца, получаются еще вкуснее обычного, а также блюдо выглядит значительно красивее и аппетитнее.

Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан.

"Я так люблю такого рода закусочки. Во-первых, это вкусно; во-вторых - это просто и быстро. Достаточно накануне приготовить и подать уже на праздничный стол. Перфекто", - советует блогерка.

Чтобы приготовить маринованные грибочки с болгарским перцем, нам понадобятся:

шампиньоны - 500 г

болгарский перец красного цвета – 2 шт.

растительное масло – 75 г

чеснок – 6 зубцов

укроп – 5-6 веточек

мед – 1 ч.л.

уксус яблочный – 3 ст.л.

соль – 1 ч.л.

черный перец горошком – 5-6 шт.

Грибы хорошо вымываем и нарезаем на сегменты. Сладкий перец режем тонкой соломкой, а укроп и чеснок – мелко.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем нарезанный болгарский перец на среднем огне до мягкости, примерно 7-10 минут.

После этого добавляем к перцу нарезанные грибы, солим, добавляем уксус, мед, перец горошком, перемешиваем и тушим в течение двух-трех минут.

В конце добавляем мелко нарезанный укроп и чеснок, перемешиваем все, выключаем огонь, накрываем сковороду крышкой и так оставляем до полного охлаждения.

Готовые грибы с перцем перекладываем в удобную емкость, например, стеклянные банки и отправляем мариноваться в холодильник на 8 часов.

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