Мариновые грибы, если добавить к ним сладкого перца, получаются еще вкуснее обычного, а также блюдо выглядит значительно красивее и аппетитнее.
Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан.
"Я так люблю такого рода закусочки. Во-первых, это вкусно; во-вторых - это просто и быстро. Достаточно накануне приготовить и подать уже на праздничный стол. Перфекто", - советует блогерка.
Чтобы приготовить маринованные грибочки с болгарским перцем, нам понадобятся:
- шампиньоны - 500 г
- болгарский перец красного цвета – 2 шт.
- растительное масло – 75 г
- чеснок – 6 зубцов
- укроп – 5-6 веточек
- мед – 1 ч.л.
- уксус яблочный – 3 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- черный перец горошком – 5-6 шт.
Грибы хорошо вымываем и нарезаем на сегменты. Сладкий перец режем тонкой соломкой, а укроп и чеснок – мелко.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем нарезанный болгарский перец на среднем огне до мягкости, примерно 7-10 минут.
После этого добавляем к перцу нарезанные грибы, солим, добавляем уксус, мед, перец горошком, перемешиваем и тушим в течение двух-трех минут.
В конце добавляем мелко нарезанный укроп и чеснок, перемешиваем все, выключаем огонь, накрываем сковороду крышкой и так оставляем до полного охлаждения.
Готовые грибы с перцем перекладываем в удобную емкость, например, стеклянные банки и отправляем мариноваться в холодильник на 8 часов.
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