Кабаносы – это популярная закуска, которая пришла из польской кухни, разновидность охотничьих колбасок, которые делают очень тоненькими и удобными для поедания.

Шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник на своей странице в Instagram показал, как приготовить идеальные кабаносы дома, вкуснее и полезнее покупных.

Традиционно эти колбаски готовят из свинины, но, чтобы сделать их более диетическими, шеф-повар предлагает приготовить их из куриного филе. Готовятся кабаносы очень просто, и в результате получим отличную закуску.

Для приготовления куриных кабаносов нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе – 2 кг

паприка копченая – 25 г

соль – 60 г

сахар – 20 г

кетчуп – 100 г

черный молотый перец – 10 г

сухой чеснок – 15 г

В чашу блендера отправляем куриное филе, добавляем кетчуп, сахар, соль, копченую паприку, черный перец, сухой чеснок и просто перебиваем все до однородной консистенции.

Чтобы было удобно формировать кабаносы, шеф-повар советует переложить фарш в кондитерский мешок. Отсаживаем на пергамент или листы для сушки тоненькие колбаски.

Сушить колбаски нужно в дегидраторе или в духовке при температуре примерно 68 градусов в течение 6,5-7 часов.

"Время приготовления в духовке может быть немного дольше, и обязательно нужно немного приоткрыть дверцу духовки, сушить с режимом обдува", - пояснил шеф-повар.

Готовые кабаносы лучше всего хранить в вакуумных пакетах.

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