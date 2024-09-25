Шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник на своей странице в Instagram показал, как приготовить идеальные кабаносы дома, вкуснее и полезнее покупных.
Традиционно эти колбаски готовят из свинины, но, чтобы сделать их более диетическими, шеф-повар предлагает приготовить их из куриного филе. Готовятся кабаносы очень просто, и в результате получим отличную закуску.
Для приготовления куриных кабаносов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриное филе – 2 кг
- паприка копченая – 25 г
- соль – 60 г
- сахар – 20 г
- кетчуп – 100 г
- черный молотый перец – 10 г
- сухой чеснок – 15 г
В чашу блендера отправляем куриное филе, добавляем кетчуп, сахар, соль, копченую паприку, черный перец, сухой чеснок и просто перебиваем все до однородной консистенции.
Чтобы было удобно формировать кабаносы, шеф-повар советует переложить фарш в кондитерский мешок. Отсаживаем на пергамент или листы для сушки тоненькие колбаски.
Сушить колбаски нужно в дегидраторе или в духовке при температуре примерно 68 градусов в течение 6,5-7 часов.
"Время приготовления в духовке может быть немного дольше, и обязательно нужно немного приоткрыть дверцу духовки, сушить с режимом обдува", - пояснил шеф-повар.
Готовые кабаносы лучше всего хранить в вакуумных пакетах.
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