Победительница тринадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Алина Бурык показала, как приготовить "королевский" картофельный дерун с мясной начинкой и грибным соусом.

Для приготовления четырех огромных дерунов с мясом "Мастер Шеф" Алина Бурик берет следующие ингредиенты:

картофель - 1 кг

яйца – 2 шт.

мука – 100 г

мясной фарш (сразу приправляем его солью и специями) – 400 г

соль, перец и специи (копченая паприка, ароматные травы) – по вкусу

растительное масло для жарки

Для грибного соуса нам понадобится:

лук репчатый – 1 шт.

грибы (любые) – 500 г

сметана жирная – 200 г

соль и молотый перец – по вкусу

Картофель "Мастер Шеф" Алина Бурик натирает на терке и хорошо отжимает от лишней жидкости. К тертому картофелю добавляем яйца, муку, соль, перец, копченую паприку, ароматные травы и перемешиваем до однородности.

Жарить такие деруны нужно на разогретой сковороде с растительным маслом по одному за раз. На сковороду выкладываем часть картофельного теста, на него мясной фарш, а сверху снова закрываем картофелем. Жарим под крышкой на небольшом огне по несколько минут с обеих сторон до золотистой корочки.

После этого "Мастер Шеф" Алина Бурик перекладывает деруны на противень, застеленный пергаментом и отправляет их в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Тем временем на разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем лук, нарезанный полукольцами. Немножко подсаливаем его и добавляем грибы, соль, перец, любимые специи и жарим до готовности. В конце звезда "Мастер Шеф" добавляет сметану, перемешивает и выключает огонь. Подаем драники с грибным соусом.

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