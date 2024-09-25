Победительница тринадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Алина Бурык показала, как приготовить "королевский" картофельный дерун с мясной начинкой и грибным соусом.
Для приготовления четырех огромных дерунов с мясом "Мастер Шеф" Алина Бурик берет следующие ингредиенты:
- картофель - 1 кг
- яйца – 2 шт.
- мука – 100 г
- мясной фарш (сразу приправляем его солью и специями) – 400 г
- соль, перец и специи (копченая паприка, ароматные травы) – по вкусу
- растительное масло для жарки
Для грибного соуса нам понадобится:
- лук репчатый – 1 шт.
- грибы (любые) – 500 г
- сметана жирная – 200 г
- соль и молотый перец – по вкусу
Картофель "Мастер Шеф" Алина Бурик натирает на терке и хорошо отжимает от лишней жидкости. К тертому картофелю добавляем яйца, муку, соль, перец, копченую паприку, ароматные травы и перемешиваем до однородности.
Жарить такие деруны нужно на разогретой сковороде с растительным маслом по одному за раз. На сковороду выкладываем часть картофельного теста, на него мясной фарш, а сверху снова закрываем картофелем. Жарим под крышкой на небольшом огне по несколько минут с обеих сторон до золотистой корочки.
После этого "Мастер Шеф" Алина Бурик перекладывает деруны на противень, застеленный пергаментом и отправляет их в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Тем временем на разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем лук, нарезанный полукольцами. Немножко подсаливаем его и добавляем грибы, соль, перец, любимые специи и жарим до готовности. В конце звезда "Мастер Шеф" добавляет сметану, перемешивает и выключает огонь. Подаем драники с грибным соусом.
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