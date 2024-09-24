В завершение сентября погода начнет меняться: в выходные, 28 и 29 числа, на западе и севере будет пасмурно, с небольшими дождями.

Последняя неделя сентября в Украине будет по-летнему теплой , с местами достигнет +27°...+29°.

Об этом информирует Погода Униан.

С середины, 25 сентября, на западе страны ожидаются ближайшие дожди, что приведет к понижению температуры. В конце недели осадки возможны на севере, температура снизится до +16°...+19°. В то же время, на юге и востоке погода останется сухой и солнечной, с температурами до +25°...+29°.

В начале недели, 23 сентября, по всей Украине будет тепло и сухо. В понедельник температура будет колебаться в пределах +25°...+28°, на юге – до +30°, а на севере будет немного прохладнее – +23°...+24°. Во вторник, 24 сентября, погода останется без существенных изменений: по всей территории солнечно, температура снова +25°...+28°, на побережье – до +23°.

В среду, 25 сентября, на западе температура снизится до +22...+25°. На остальной территории существенных изменений не ожидается. В пятницу, 26 сентября, будет переменная облачность, температура в пределах +23...+25°, а в центральных и юго-восточных областях - до +26...+28°.

Перед выходными, 27 сентября, на северо-западе и Черниговской области пройдут дожди, температура снизится до +20...+22°. В других регионах остается тепло и сухо - +24 ... +27 °.

В завершение сентября погода начнет меняться: на выходных, 28 и 29 числа, на западе и севере будет пасмурно, с небольшими дождями и температурами до +14...+19°. В то же время, на другой территории останется летняя погода с температурой +25...+29°.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.