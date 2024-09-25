В приготовлении домашней пиццы самым сложным этапом является замешивание теста, но с этим простым и быстрым рецептом у вас не возникнет никаких проблем.

Кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась рецептом быстрого теста для пиццы, которое получается мягким и вкусным.

Чтобы приготовить тесто для пиццы, нам понадобится:

вода (тепла) - 250 г

дрожжи – 15 г свежих или 5 г сухих

сахар – 2 ч.л.

соль – 1 ч.л.

растительное масло – 1 ст.л.

мука – 400 г

Из этого количества ингредиентов получится две пиццы.

"Начинка - по вашему вкусу. У меня: томатный соус, моцарелла, чеддер, куриный рулет, помидоры и перец. Из специй я люблю добавлять орегано", - отметила блогерка.

В теплой воде растворим сахар, дрожжи и соль. Вливаем растительное масло, добавляем всю муку и вымешиваем тесто сначала ложкой или лопаткой, а затем руками.

Смазанными растительным маслом руками делим тесто пополам и формируем два тугих шарика, кладем их в миску, накрываем и оставляем в теплом месте, чтобы оно выросло в два раза (блогерка ставит миску с тестом в духовку, нагретую до 38 градусов, на 20-30 минут) .

Когда тесто подошло, включаем духовку разогреваться до 250 градусов.

Кулинар берет кусок пергамента, посыпает его семолиной, выкладывает шарик теста. Сначала разминаем тесто руками, а затем раскатываем его в тонкий круг и перекладываем на пергаменте на противень. Так же формируем вторую основу для пиццы.

Смазываем тесто томатным соусом, выкладываем начинку и выпекаем пиццу в верхней части духовки примерно 12 минут.

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