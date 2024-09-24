Этот рецепт шаурмы поразит вас своей сочностью, оригинальным соусом и овощами-гриль.

Татьяна Литвинова, экс-судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", приглашает вас приготовить вкусную домашнюю шаурму по своему рецепту.

Чтобы домашняя шаурма получилась такой же вкусной, как у Литвиновой, возьмите такие ингредиенты:

500 г филе индейки

2 больших баклажана

2 сладких перцев

200 г грибов

1 большой помидор

2 больших лаваша

200 г греческого йогурта

100 г домашнего кетчупа

2-3 зубчика чеснока

Соль, перец, оливковое масло

Свежая кинза (по вкусу)

Нарежьте баклажаны и сладкий перец слайсами. Посолите их и сбрызните оливковым маслом. Овощи нужно приготовить на гриле, чтобы они приобрели аромат и сочность.

Филе индейки замаринуйте в оливковом масле, сале, специях для барбекю и оставьте на 30 минут. После этого также запеките его на гриле до готовности, нарежьте тонкими ломтиками.

Смешайте греческий йогурт с домашним кетчупом, добавьте измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Соус можно адаптировать по своему усмотрению, добавив специи или травы.

На развернутом лаваше распределите щедрый слой соуса. Добавить овощи, мясо и нарезанный помидор. Заверните шаурму, складывая края, чтобы начинка не выпадала.

Готовую шаурму можно подать сразу или завернуть в фольгу, чтобы она сохранила тепло. Наслаждайтесь домашней шаурмой со своими любимыми напитками!

Обязательно попробуйте рецепт Татьяны Литвиновой и поразите своих родных. Приятного аппетита!

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