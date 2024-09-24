Татьяна Литвинова, экс-судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", приглашает вас приготовить вкусную домашнюю шаурму по своему рецепту.
Чтобы домашняя шаурма получилась такой же вкусной, как у Литвиновой, возьмите такие ингредиенты:
- 500 г филе индейки
- 2 больших баклажана
- 2 сладких перцев
- 200 г грибов
- 1 большой помидор
- 2 больших лаваша
- 200 г греческого йогурта
- 100 г домашнего кетчупа
- 2-3 зубчика чеснока
- Соль, перец, оливковое масло
- Свежая кинза (по вкусу)
Нарежьте баклажаны и сладкий перец слайсами. Посолите их и сбрызните оливковым маслом. Овощи нужно приготовить на гриле, чтобы они приобрели аромат и сочность.
Филе индейки замаринуйте в оливковом масле, сале, специях для барбекю и оставьте на 30 минут. После этого также запеките его на гриле до готовности, нарежьте тонкими ломтиками.
Смешайте греческий йогурт с домашним кетчупом, добавьте измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Соус можно адаптировать по своему усмотрению, добавив специи или травы.
На развернутом лаваше распределите щедрый слой соуса. Добавить овощи, мясо и нарезанный помидор. Заверните шаурму, складывая края, чтобы начинка не выпадала.
Готовую шаурму можно подать сразу или завернуть в фольгу, чтобы она сохранила тепло. Наслаждайтесь домашней шаурмой со своими любимыми напитками!
Обязательно попробуйте рецепт Татьяны Литвиновой и поразите своих родных. Приятного аппетита!
Последние новости Украины:
Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.
Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.
Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.