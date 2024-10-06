Этот вкусный и полезный перекус не содержит консервантов и легко готовится дома.

Шеф-повар и ресторатор Татьяна Литвинова приглашает Вас приготовить натуральную фруктовую пастилу, которая станет идеальным перекусом для детей и взрослых.

Чтобы повторить рецепт Литвиновой, подготовьте следующие ингредиенты:

300 г яблок

200 г груш

100 г слив

100 г малины (или клубники)

Листья свежей мяты (по желанию)

Щепотка корицы (для сливовой пастилы)

1-2 ст. ложки меда (если кислые фрукты)

Очистите яблоки и груши от кожуры, удалите сердцевину. Нарежьте фрукты и уложите в кастрюлю с небольшим количеством воды. Готовьте под крышкой к мягкости, после чего измельчите блендером до однородного пюре.

Для сливовой пастилы используйте 20% сливового пюре и 80% яблочного. Для грушевой – 40% грушевого и 60% яблочного. Для малиновой пастилы – 30% малинового и 70% яблочного пюре.

Подготовьте противень, застелив его пергаментом. Равномерно распределите фруктовое пюре, толщина пласта должна быть около 0,5 см. Если вы хотите, можно добавить свежую мяту или кусочки клубники для декора.

Высушивайте в электросушилке или духовке при температуре 50-70°C до полной готовности, примерно 5-8 часов. Пастила готова, когда она эластичная и не прилипает к рукам.

Готовую пастилу нарежьте на полоски или сверните в трубочки. Храните в герметичной упаковке в темном месте.

Попробуйте это рецепт от Татьяны Литвиновой и наслаждайтесь натуральными вкусами пастилы!

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