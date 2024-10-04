Шеф-повар Татьяна Литвинова, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", делится своим любимым рецептом тушеной капусты.

Тушеной капусте по рецепту Литвиновой нужны такие ингредиенты:

1 капуста (можно белокочанную или пекинскую)

2 моркови

1-2 луковицы

150 г грибов (лисички или шампиньоны)

30 мл растительного масла

1 ч. ложка мускатного ореха

1 ст. ложка горчицы (острой)

Соль, перец по вкусу

Нарежьте капусту тонкими слайсами. Если вы используете белокочанную капусту, слегка посолите и выжмите сок, чтобы она быстрее приготовилась.

На терке натрите морковь, а лук нарежьте мелко. Грибы нарежьте на кусочки. В большой миске смешайте капусту, морковь, лук и грибы.

Добавьте растительное масло, мускатный орех, горчицу, соль и перец. Все тщательно перемешайте.

Выложите овощную смесь в рукав для запекания, закройте его и поместите на противень. Выпекайте при температуре 200 градусов около 40 минут.

Готовую тушеную капусту выложите на тарелку. Это блюдо отлично сочетается с любым гарниром.

Тушеная капуста от Татьяны Литвиновой – это не только вкусно, но и полезно! Она богата клетчаткой и витаминами, а горчица придает блюду особый вкус. Попробуйте этот рецепт, и вы будете в восторге!

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.