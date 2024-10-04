Шеф-повар Татьяна Литвинова, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", делится своим любимым рецептом тушеной капусты.
Тушеной капусте по рецепту Литвиновой нужны такие ингредиенты:
- 1 капуста (можно белокочанную или пекинскую)
- 2 моркови
- 1-2 луковицы
- 150 г грибов (лисички или шампиньоны)
- 30 мл растительного масла
- 1 ч. ложка мускатного ореха
- 1 ст. ложка горчицы (острой)
- Соль, перец по вкусу
Нарежьте капусту тонкими слайсами. Если вы используете белокочанную капусту, слегка посолите и выжмите сок, чтобы она быстрее приготовилась.
На терке натрите морковь, а лук нарежьте мелко. Грибы нарежьте на кусочки. В большой миске смешайте капусту, морковь, лук и грибы.
Добавьте растительное масло, мускатный орех, горчицу, соль и перец. Все тщательно перемешайте.
Выложите овощную смесь в рукав для запекания, закройте его и поместите на противень. Выпекайте при температуре 200 градусов около 40 минут.
Готовую тушеную капусту выложите на тарелку. Это блюдо отлично сочетается с любым гарниром.
Тушеная капуста от Татьяны Литвиновой – это не только вкусно, но и полезно! Она богата клетчаткой и витаминами, а горчица придает блюду особый вкус. Попробуйте этот рецепт, и вы будете в восторге!
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