Шеф-повар Тетяна Литвинова, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", приглашает всех попробовать приготовить котлеты из капусты.
Чтобы повторить этот рецепт, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г капусты
- 3 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 2 яйца
- 2 ст. ложки муки (можно цельнозерновой)
- Сладкая паприка, мускатный орех, соль и перец по вкусу
- Масло для жарки
- 200 г сметаны или йогурта
- 1 огурец
- Укроп
- Чеснок по вкусу
Нарежьте лук на маленькие кусочки при помощи кухонного комбайна. На разогретой сковороде обжарьте его до золотистого цвета. Капусту нарежьте тонкими слайсами и проварите в кипящей воде 2-3 минутки, пока она не станет мягенькой.
В большой миске соедините капусту, обжаренный лук, яйца, чеснок, паприку, мускатный орех, соль и перец. Добавьте муку в полученную массу, чтобы придать ей нужную консистенцию.
Разогрейте на сковороде растительное масло. Ложкой выкладывайте массу для котлет и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые котлеты положите на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира.
Для соуса натрите огурец, смешайте его с измельченным укропом и сметаной. Добавьте чеснок по вкусу.
Котлеты из капусты – это не только вкусно, но и полезно! Этот рецепт пригодится в любое время года, особенно в холодное время. Подавайте их с соусом и будьте готовы слышать хорошие отзывы от гостей или родных!
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