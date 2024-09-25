Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и очень вкусен и полезен.

Шеф-повар Тетяна Литвинова, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", приглашает всех попробовать приготовить котлеты из капусты.

Чтобы повторить этот рецепт, вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г капусты

3 луковицы

2 зубчика чеснока

2 яйца

2 ст. ложки муки (можно цельнозерновой)

Сладкая паприка, мускатный орех, соль и перец по вкусу

Масло для жарки

200 г сметаны или йогурта

1 огурец

Укроп

Чеснок по вкусу

Нарежьте лук на маленькие кусочки при помощи кухонного комбайна. На разогретой сковороде обжарьте его до золотистого цвета. Капусту нарежьте тонкими слайсами и проварите в кипящей воде 2-3 минутки, пока она не станет мягенькой.

В большой миске соедините капусту, обжаренный лук, яйца, чеснок, паприку, мускатный орех, соль и перец. Добавьте муку в полученную массу, чтобы придать ей нужную консистенцию.

Разогрейте на сковороде растительное масло. Ложкой выкладывайте массу для котлет и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые котлеты положите на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира.

Для соуса натрите огурец, смешайте его с измельченным укропом и сметаной. Добавьте чеснок по вкусу.

Котлеты из капусты – это не только вкусно, но и полезно! Этот рецепт пригодится в любое время года, особенно в холодное время. Подавайте их с соусом и будьте готовы слышать хорошие отзывы от гостей или родных!

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.