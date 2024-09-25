Шеф-повар Тетяна Литвинова, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", приглашает всех попробовать приготовить котлеты из капусты.

Чтобы повторить этот рецепт, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 г капусты
  • 3 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 яйца
  • 2 ст. ложки муки (можно цельнозерновой)
  • Сладкая паприка, мускатный орех, соль и перец по вкусу
  • Масло для жарки
  • 200 г сметаны или йогурта
  • 1 огурец
  • Укроп
  • Чеснок по вкусу

Нарежьте лук на маленькие кусочки при помощи кухонного комбайна. На разогретой сковороде обжарьте его до золотистого цвета. Капусту нарежьте тонкими слайсами и проварите в кипящей воде 2-3 минутки, пока она не станет мягенькой.

котлеты из капусты, рецепт

В большой миске соедините капусту, обжаренный лук, яйца, чеснок, паприку, мускатный орех, соль и перец. Добавьте муку в полученную массу, чтобы придать ей нужную консистенцию.

Разогрейте на сковороде растительное масло. Ложкой выкладывайте массу для котлет и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые котлеты положите на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира.

Для соуса натрите огурец, смешайте его с измельченным укропом и сметаной. Добавьте чеснок по вкусу.

котлеты из капусты, рецепт

Котлеты из капусты – это не только вкусно, но и полезно! Этот рецепт пригодится в любое время года, особенно в холодное время. Подавайте их с соусом и будьте готовы слышать хорошие отзывы от гостей или родных!

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