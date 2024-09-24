После этого он перестал появляться на работе и не отвечал по указанному адресу проживания.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении прокурора одной из окружных прокуратур Киева, присвоившего миллионы гривен, изъятых во время следственных действий.

Как сообщили в пресс-службе ДБР, обвинительный акт по этому делу уже передан в суд.

В августе 2023 года прокурор наблюдал за уголовным производством по частному предприятию. Во время обысков он изъял у коммерсанта 4 миллиона 242 тысячи гривен в разной валюте. Однако вместо того, чтобы передать эти средства на надлежащую сохранность, прокурор забрал их себе.

После этого он перестал появляться на работе и не отвечал по указанному адресу проживания.

Фигурант обвиняется в злоупотреблении служебным положением и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила руководство украинского научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве за сотрудничество с РФ.

Среди задержанных — председатель правления, два руководителя специализированных отделов, главный инженер и один из инженеров учреждения. Они помогали агрессору восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы, которые были значительно повреждены в результате атак украинских дронов.

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