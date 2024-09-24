Из крабовых палочек можно готовить не только легендарный салат, но и много разнообразных закусок, например, такой вкуснейший рулет в лаваше.

Рулет "Светофор" с крабовыми палочками может быть как завтраком или перекусом на каждый день, так и оригинальной закуской для праздничного стола.

А на весь процесс приготовления у вас уйдет всего 15 минут. Рецептом поделился кулинарный блогер Алекс Миль.

На одну порцию рулета с крабовыми палочками нам понадобятся следующие ингредиенты:

лист лавашу ~ 80 г

яйца (вареные вкрутую) - 3 шт.

огурцы – 2-3 шт. (~200 г)

крабовые палочки – 140 г

майонез – 40 г (можно приготовить домашний, рецепт ниже)

плавленый сырок "Дружба" – 2 шт.

соль и молотый перец – по вкусу

Плавленые сырки натираем на крупной терке и смешиваем с майонезом. По вкусу можно добавить соль и перец. Лист лаваша полностью смазываем сырно-майонезной массой.

Далее в три линии натираем начинку – первая линия – это огурец, дальше вареные яйца и в конце крабовые палочки. Лаваш скручиваем в тугой рулет и даем ему немного настояться в холодильнике. Перед подачей нарезаем рулет на куски и можно наслаждаться.

Ранее судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить безопасный майонез из вареных яиц. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты: 3 яйца, 80 г воды, 50 г оливкового масла, 1 ст.л. уксуса и соль по вкусу. Просто перебиваем все блендером до однородности, и майонез готов.

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