Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления НБУ "Об утверждении Изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг".

НБУ разработал изменения, которые могут упростить процесс ареста и взыскания средств исполнительной службой – они ориентированы на облегчение взыскания средств со счетов уклоняющихся от мобилизации лиц.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующие нормы содержатся в проекте постановления Правления НБУ "Об утверждении Изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте для пользователей платежных услуг".

Национальный банк предлагает обновить Инструкцию, чтобы урегулировать вопрос принудительного списания средств со счетов плательщиков, закрытых или измененных по инициативе плательщика или его предоставлятеля платежных услуг.

В частности, новым пунктом 82-1 предлагается определить, что арест, наложенный на средства, остается в силе даже в случае изменения номера счета плательщика в соответствии с установленной процедурой изменения счета, указанной в Инструкции №162.

Напомним также, что НБУ высказал замечание по поводу предложения повысить налог на прибыль банков до 50%, поскольку это может поставить под угрозу стабильность кредитования.

Глава НБУ Андрей Пышный во время мероприятия Европейской бизнес-ассоциации сообщил, что Министерство финансов поддерживает эту позицию и НБУ намерен найти альтернативные пути для покрытия бюджетного дефицита.

Национальный банк планирует расширить возможности банков в этой сфере, в частности через покупку облигаций внутреннего государственного займа без необходимости эмиссии.

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