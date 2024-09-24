На минувшей неделе среднедневный объем торгов на валютном рынке (ВРУ) вырос до 197 миллионов долларов.

На прошлой неделе на валютном рынке отмечался повышенный спрос, однако в конце сентября ситуация начала несколько меняться.

Экономист Анна Золотько рассказала СМИ, что будет с курсом доллара на этой неделе.

На минувшей неделе среднедневный объем торгов на валютном рынке (ВРУ) вырос до 197 миллионов долларов.

Это привело к умеренному повышению курса: большую часть недели сделки заключались в пределах 41,40 – 41,50 гривны за доллар. При этом недельный объем интервенций регулятора вырос до 826 миллионов долларов, что на 80 миллионов больше чем неделей ранее. На этой неделе Золотько прогнозирует умеренное понижение спроса на валюту.

"Стабильная ситуация на валютном рынке даже несмотря на повышенный спрос будет способствовать смягчению девальвационных ожиданий, следует ожидать и увеличения предложения валюты, которая в течение прошлой недели была подавлена ​​из-за растущего курсового тренда. Кроме того, на этой неделе не запланированы значительные выплаты по ОВГЗ, что также Будет сдерживать спрос на иностранную валюту. Да и вообще последняя декада месяца обычно благоприятна для гривны", – добавила эксперт.

Золотько считает, что в наличном сегменте стоимость американской валюты в течение недели будет находиться в диапазоне 41,3-41,9 гривны за доллар.

Источник: 24Канал.

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