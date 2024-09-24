Обвинительный акт в отношении народного депутата и одного из сообщников был направлен в суд.

НАБУ и САП передали в суд дело подельника действующего народного депутата Украины, который был уличен в получении неправомерной выгоды на сумму 85 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Согласно следствию, народный депутат, являющийся главой Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию коррупционных фактов на государственных предприятиях, предложил предпринимателю получить в обработку землю, находящуюся в постоянном пользовании государственного предприятия академии. Он подстрекал бизнесмена к подкупу должностных лиц НААН и местного высокопоставленного чиновника.

За каждый гектар земли и не препятствование его деятельности аграрий должен был заплатить 130 долларов США неправомерной выгоды.

Согласно данным следствия, народный депутат, являющийся главой Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию коррупционных фактов на государственных предприятиях, предложил предпринимателю получить в обработку землю, находящуюся в постоянном пользовании государственного предприятия академии. Он подстрекал бизнесмена к подкупу должностных лиц НААН и местного высокопоставленного чиновника.

За каждый гектар земли и не препятствование его деятельности аграрий должен был заплатить 130 долларов США неправомерной выгоды.

В результате достигнутых договоренностей за предоставление в обработку земель площадью 1700 гектаров одного из государственных предприятий сумма неправомерной выгоды составила 221 тысячу долларов США. При этом 85 тысяч долларов предприниматель должен передать авансом до начала обработки.

Во время получения этих средств нардеп и двое его сообщников были задержаны «на горячем». В тот же день ему было доложено о подозрении.

Обвинительный акт в отношении народного депутата и одного из сообщников был направлен в суд в феврале этого года. Материалы для еще одного соучастника выделены в отдельное производство.

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