Даже при отсутствии законных оснований отказа в некоторых отделениях банков и обменниках отказывают в обмене долларов 2006 года.

Украинцы могут столкнуться с трудностями при обмене некоторых купюр американской валюты, в частности речь идет о купюрах выпуска 2006 года.

Как сообщают в СМИ , украинское законодательство не устанавливает ограничений на обмен иностранной валюты в зависимости от года выпуска.

Согласно определению Национального банка Украины (НБУ), все купюры, выпущенные после 1914 года, в частности, доллары 2006 года, считаются действительными платежными средствами. Это означает, что банки и обменники не имеют права отказывать в приеме долларовых купюр независимо от их выпуска.

"Нет никаких законов или постановлений, которые определяли бы, что доллары определенных лет недействительны. Все доллары, выпущенные с 1914 года по сегодняшний день, считаются действительными", — отмечает регулятор.

Однако, несмотря на отсутствие законных оснований отказа, некоторые банковские отделения и обменники могут отказать в обмене долларов в 2006 году, что часто обусловлено их физическим состоянием.

В НБУ отметили, что проблемы с обменом купюры могут возникнуть в случаях, когда она:

повреждена;

имеет разрывы;

сильно изношенная;

имеет пятна краски.

В таких ситуациях купюру могут не принять. Кроме того, может взиматься комиссия за обмен поврежденной купюры, которая будет направлена ​​в иностранный банк-корреспондент.

Если возникают трудности с обменом, лицо может обратиться в другой банк или обменный пункт. Также следует обратить внимание, что внутренние правила отдельных банков могут отличаться от официальных норм НБУ.

Источник: Pro Гроші.

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