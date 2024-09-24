Зимой граждане действительно могут иметь свет до трех часов в сутки, но это не продлится слишком долго.

Украинцев ждет сверхсложная зима - известно, какой будет зима для украинцев и сколько часов придется сидеть без света и даже тепла.

Об этом в интервью Новости.LIVE рассказала Инна Совсун, депутат ВР от партии "Голос" и член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

Как отметила Инна Совсун, иногда нужно от нескольких часов и даже до нескольких недель, чтобы восстановить поврежденные подстанции. Это если они не полностью разрушены, а просто повреждены. Это первый элемент неизвестности.

Членкиня комитета по вопросам энергетики и ЖКХ добавила, что с наступлением холодов наше потребление увеличится, на что уже сейчас не хватает достаточного количества генерации. Даже если отразим все последующие обстрелы, то того объема генерации, который остался в Украине, нам будет недостаточно для покрытия пикового потребления зимой. Даже если добавим еще 2 ГВт, которые мы сможем экспортировать из ЕС.

" Поэтому даже если обстрелов не будет - отключения с похолоданием все равно будут. Причина - недостаток генерации из-за разрушений. Ее же нельзя восстановить так быстро, как передачу электричества ", - рассказала депутат.

Совсун подчеркнула, что она не может дать "точный прогноз" в нынешних условиях, когда в любой день ВС РФ могут в очередной раз обстрелять энергетические объекты Украины. Впрочем, на вопрос журналистки о повторении отключений июля 2024 года, политика согласилась, что такое возможно и украинцы действительно могут сидеть со светом зимой по 2-3 часа в сутки. Также нардепка уточнила, что вряд ли такая ситуация будет продолжаться в течение трех зимних месяцев.

" Любое прогнозирование здесь является неблагодарным делом. В случае реалистически возможных крупных обстрелов, к сожалению, зимой эти ситуации могут повторяться ", - сказала Совсун.

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