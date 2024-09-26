Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, показала свой простой и вкусный рецепт ленивых голубцов.

Ленивые голубцы по этому рецепту точно понравятся вам вкусом и простотой приготовления.

Татьяна Литвинова рассказала, какие ингредиенты вам понадобятся, чтобы повторить её рецепт:

400 г свинины

400 г говядины

1 большая пекинская капуста

2 большие моркови

2 луковицы

4 зубчика чеснока

400 г помидоров в собственном соке

100 г риса (басмати)

2 ст. л. сметаны

Соль, перец, тимьян, мускатный орех (по вкусу)

Растительное масло или топленое масло для жарки

Мясо свинины и говядины прокрутите через мясорубку с большими отверстиями. Это позволит сохранить текстуру.

Лук и морковь порезать мелко. На сковороде разогреть растительное масло, добавить чеснок и тимьян, затем ввести лук и морковь. Обжарить до золотистого цвета.

Добавить в овощи помидоры пилате, перемешать и довести до однородной консистенции.

Рис промыть до чистой воды и добавить в мясную смесь вместе с овощами. Всё хорошо перемешать, приправить солью и перцем.

Пекинскую капусту нарезать, удалив жесткие части, и использовать мягкие листья для выкладывания на дно формы.

На капусту выложить часть мясной смеси, сверху положить еще несколько листьев капусты. Повторите, пока не закончатся ингредиенты. Сверху смазать сметаной и посыпать мускатным орехом.

Накрыть форму фольгой и выпекать в разогретой духовке при 180°C в течение 40 минут.

После запекания извлеките ленивые голубцы из духовки, дайте им немного остыть, а затем нарежьте на порции. Подавайте со сметаной – и наслаждайтесь вкусным и простым блюдом!

Этот рецепт ленивых голубцов станет идеальным вариантом для семейного ужина.

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