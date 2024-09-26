Ленивые голубцы по этому рецепту точно понравятся вам вкусом и простотой приготовления.

Татьяна Литвинова рассказала, какие ингредиенты вам понадобятся, чтобы повторить её рецепт:

  • 400 г свинины
  • 400 г говядины
  • 1 большая пекинская капуста
  • 2 большие моркови
  • 2 луковицы
  • 4 зубчика чеснока
  • 400 г помидоров в собственном соке
  • 100 г риса (басмати)
  • 2 ст. л. сметаны
  • Соль, перец, тимьян, мускатный орех (по вкусу)
  • Растительное масло или топленое масло для жарки

Мясо свинины и говядины прокрутите через мясорубку с большими отверстиями. Это позволит сохранить текстуру.

ленивые голубцы, рецепт

Лук и морковь порезать мелко. На сковороде разогреть растительное масло, добавить чеснок и тимьян, затем ввести лук и морковь. Обжарить до золотистого цвета.

Добавить в овощи помидоры пилате, перемешать и довести до однородной консистенции.

Рис промыть до чистой воды и добавить в мясную смесь вместе с овощами. Всё хорошо перемешать, приправить солью и перцем.

Пекинскую капусту нарезать, удалив жесткие части, и использовать мягкие листья для выкладывания на дно формы.

ленивые голубцы, рецепт

На капусту выложить часть мясной смеси, сверху положить еще несколько листьев капусты. Повторите, пока не закончатся ингредиенты. Сверху смазать сметаной и посыпать мускатным орехом.

Накрыть форму фольгой и выпекать в разогретой духовке при 180°C в течение 40 минут.

После запекания извлеките ленивые голубцы из духовки, дайте им немного остыть, а затем нарежьте на порции. Подавайте со сметаной – и наслаждайтесь вкусным и простым блюдом!

Этот рецепт ленивых голубцов станет идеальным вариантом для семейного ужина.

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.