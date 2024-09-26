Ленивые голубцы по этому рецепту точно понравятся вам вкусом и простотой приготовления.
Татьяна Литвинова рассказала, какие ингредиенты вам понадобятся, чтобы повторить её рецепт:
- 400 г свинины
- 400 г говядины
- 1 большая пекинская капуста
- 2 большие моркови
- 2 луковицы
- 4 зубчика чеснока
- 400 г помидоров в собственном соке
- 100 г риса (басмати)
- 2 ст. л. сметаны
- Соль, перец, тимьян, мускатный орех (по вкусу)
- Растительное масло или топленое масло для жарки
Мясо свинины и говядины прокрутите через мясорубку с большими отверстиями. Это позволит сохранить текстуру.
Лук и морковь порезать мелко. На сковороде разогреть растительное масло, добавить чеснок и тимьян, затем ввести лук и морковь. Обжарить до золотистого цвета.
Добавить в овощи помидоры пилате, перемешать и довести до однородной консистенции.
Рис промыть до чистой воды и добавить в мясную смесь вместе с овощами. Всё хорошо перемешать, приправить солью и перцем.
Пекинскую капусту нарезать, удалив жесткие части, и использовать мягкие листья для выкладывания на дно формы.
На капусту выложить часть мясной смеси, сверху положить еще несколько листьев капусты. Повторите, пока не закончатся ингредиенты. Сверху смазать сметаной и посыпать мускатным орехом.
Накрыть форму фольгой и выпекать в разогретой духовке при 180°C в течение 40 минут.
После запекания извлеките ленивые голубцы из духовки, дайте им немного остыть, а затем нарежьте на порции. Подавайте со сметаной – и наслаждайтесь вкусным и простым блюдом!
Этот рецепт ленивых голубцов станет идеальным вариантом для семейного ужина.
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