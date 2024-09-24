Нахождение на улице во время комендантского часа возможно только при наличии специального пропуска.

С началом полномасштабной войны в Украине был введен комендантский час, запрещающий пребывание на улице и в общественных местах без специальных пропусков в определенные часы суток.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В Украине нарушение комендантского часа наказывается штрафами от 170 до 510 гривен. Кроме штрафов, нарушители могут получить исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.

Следует отметить, что право налагать штрафы имеют не только полицейские, но и другие представители комендантского патруля, в частности, нацгвардейцы, муниципальный караул, территориальная оборона и другие правоохранительные органы, привлеченные к обеспечению общественного порядка во время комендантского часа.

Такие меры направлены на контроль за соблюдением ограничений во время комендантского часа, включая право задерживать нарушителей и доставлять их в подразделения Национальной полиции. Они также могут проверять документы, выяснить причины нахождения на улице, а также осматривать личные вещи или транспортные средства. При необходимости, представители патруля имеют право применять физическую силу, оружие и специальные средства.

В мае 2024 года Верховная Рада Украины рассматривала законопроект №10195, который предусматривал повышение штрафов за нарушение комендантского часа. Согласно этому документу, штрафы планировалось установить в пределах от 8500 до 17 000 гривен для граждан, нарушающих ограничения. Для повторных нарушений в течение года штрафы могли удваиваться.

Последние новости Украины:

Украинцев наказывают штрафами за порчу имущества в доме.

Нардепы придумали новый штраф для украинцев.

Пенсионный фонд налагает штрафы на пенсионеров.