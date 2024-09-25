Татьяна Литвинова развенчала стереотип о том, что хороший и вкусный плов может получиться только у мужчин.
Ее рецепт поможет приготовить идеальный узбекский плов всем, ведь дело не в полу, а в секретиках, которые сделают вкус неповторимым.
Для этого рецепта вам понадобится:
- 400 г круглозернистого риса
- 800 г баранины (можно заменить свининой)
- 600 г моркови
- 300 г лука
- 100 мл растительного масла
- 40 г соли
- Специи: кумин, барбарис
- Чеснок (целый)
Рис промыть до прозрачной воды, замочить на 2-3 часа. Это поможет добиться идеальной консистенции плова.
В большом котле разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанную кубиками баранину (или свинину) и обжарьте до золотистой корочки.
Когда мясо поджарится, добавьте измельченный лук. Обжарьте до прозрачности, затем добавьте нарезанную длинными ломтиками морковь. Жарьте на высокой температуре, чтобы овощи не варились, а обжаривались.
Когда морковь выпустит влагу, добавьте рис. Обжарьте его в котле, чтобы он впитал масло и ароматы.
Засыпьте рис специями: кумином, барбарисом и добавьте соль. Залейте водой так, чтобы она покрывала рис на 1-2 см.
Закройте крышкой и оставьте на малом огне. Никогда не открывайте котел во время приготовления, чтобы плов остался рассыпчатым.
За 10 минут до готовности плова уложите целый чеснок. Снимите плов с огня и дайте ему постоять 30 минут, не открывая крышку.
Теперь ваш узбекский плов готов! Приятного аппетита!
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