Татьяна Литвинова развенчала стереотип о том, что хороший и вкусный плов может получиться только у мужчин.

Ее рецепт поможет приготовить идеальный узбекский плов всем, ведь дело не в полу, а в секретиках, которые сделают вкус неповторимым.

Для этого рецепта вам понадобится:

  • 400 г круглозернистого риса
  • 800 г баранины (можно заменить свининой)
  • 600 г моркови
  • 300 г лука
  • 100 мл растительного масла
  • 40 г соли
  • Специи: кумин, барбарис
  • Чеснок (целый)

плов, рецепт

Рис промыть до прозрачной воды, замочить на 2-3 часа. Это поможет добиться идеальной консистенции плова.

В большом котле разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанную кубиками баранину (или свинину) и обжарьте до золотистой корочки.

Когда мясо поджарится, добавьте измельченный лук. Обжарьте до прозрачности, затем добавьте нарезанную длинными ломтиками морковь. Жарьте на высокой температуре, чтобы овощи не варились, а обжаривались.

Когда морковь выпустит влагу, добавьте рис. Обжарьте его в котле, чтобы он впитал масло и ароматы.

плов, рецепт

Засыпьте рис специями: кумином, барбарисом и добавьте соль. Залейте водой так, чтобы она покрывала рис на 1-2 см.

Закройте крышкой и оставьте на малом огне. Никогда не открывайте котел во время приготовления, чтобы плов остался рассыпчатым.

За 10 минут до готовности плова уложите целый чеснок. Снимите плов с огня и дайте ему постоять 30 минут, не открывая крышку.

Теперь ваш узбекский плов готов! Приятного аппетита!

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