Шеф-повар и экс-судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает приготовить вкусный узбекский плов, используя её рецепт.

Татьяна Литвинова развенчала стереотип о том, что хороший и вкусный плов может получиться только у мужчин.

Ее рецепт поможет приготовить идеальный узбекский плов всем, ведь дело не в полу, а в секретиках, которые сделают вкус неповторимым.

Для этого рецепта вам понадобится:

400 г круглозернистого риса

800 г баранины (можно заменить свининой)

600 г моркови

300 г лука

100 мл растительного масла

40 г соли

Специи: кумин, барбарис

Чеснок (целый)

Рис промыть до прозрачной воды, замочить на 2-3 часа. Это поможет добиться идеальной консистенции плова.

В большом котле разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанную кубиками баранину (или свинину) и обжарьте до золотистой корочки.

Когда мясо поджарится, добавьте измельченный лук. Обжарьте до прозрачности, затем добавьте нарезанную длинными ломтиками морковь. Жарьте на высокой температуре, чтобы овощи не варились, а обжаривались.

Когда морковь выпустит влагу, добавьте рис. Обжарьте его в котле, чтобы он впитал масло и ароматы.

Засыпьте рис специями: кумином, барбарисом и добавьте соль. Залейте водой так, чтобы она покрывала рис на 1-2 см.

Закройте крышкой и оставьте на малом огне. Никогда не открывайте котел во время приготовления, чтобы плов остался рассыпчатым.

За 10 минут до готовности плова уложите целый чеснок. Снимите плов с огня и дайте ему постоять 30 минут, не открывая крышку.

Теперь ваш узбекский плов готов! Приятного аппетита!

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