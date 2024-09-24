Прихожане УПЦ МП пришли под стены Хустского РТЦК, становились на колени, начали петь молитвы и выступили с требованиями.

В селе Иза на Закарпатье прихожане церкви УПЦ МП перекрыли дорогу, а затем отправились к стенам Хустского РТЦК после того, как ТЦК доставили священников их церкви в военкомат.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола, опубликовав соответствующие видеоматериалы.

"Прихожане пришли под стены Хустского РТЦК и СП, становились на колени и начали петь молитвы, а в конце скандировать "священнику". По моей информации, у доставленных в ТЦК священников проверили учетно-военные документы и выдали повестки на другую дату. Они прошли ВЛК и могут быть мобилизованы", – сообщил Глагола.

Позже беглый нардеп Артем Дмитрук и Telegram-каналы, связанные с УПЦ МП, сообщили, что священнослужители Московского патриархата покинули ТЦК. По словам нардепа, один из священников МП, приехавший на Закарпатье из Одесщины, согласился вернуться домой за три дня и посетить ТЦК в Одессе. Другой, местный священник УПЦ МП, якобы явится в ТЦК только через месяц.

Закарпатский ОТЦК пока не комментирует этот инцидент.

Напомним, что сан священника не является основанием для избегания мобилизации.

Официальной отсрочки именно потому, что человек – епископ или священник – нет. В этом случае никакие "письма" от епархии не работают. ...Из-за того, что он владыка, диакон, архиерей или кто-то еще – нет никаких отсрочок. Могут мобилизовать и священников и руководителей церквей, но все зависит от мобилизационных задач.

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