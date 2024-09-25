Самый вкусный гороховый суп получается, если готовить его с копчеными ребрами, а также домашней курицей, которая даст отличный навар.
Шеф-повар Валентина Кущ поделилась своими секретами приготовления идеального горохового супа. В расчете на 5 л кастрюлю супа нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 бедра домашней курицы (или что-то другое)
- горох - 500 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- картофель – 4-5 шт.
- ребра копченые – 5-7 шт.
- чеснок – 5 зуб.
- соль, перец, лавровый лист, копченая паприка
Подавать гороховый суп шеф-повар советует с сухариками. Для этого нам понадобится белый хлеб, немного растительного масла, чеснок и копченая паприка.
Чтобы горох быстро разварился, его рекомендуется замочить на ночь в воде с добавлением 1 ст.л. соды.
Для бульона в холодную воду добавляем курицу и варим около 1,5 часов, при необходимости снимая шум. После этого курицу достаем, а в бульон бросаем замоченный и промытый горох и варим его 40 минут.
Тем временем подготовим зажарку. Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной терке и обжариваем овощи. Картофель нарезаем кубиками.
В бульон к гороху добавляем зажарку, картофель, ребра и готовим еще 20 минут. Затем добавляем соль, измельченный чеснок и специи. Также возвращаем в бульон курицу и варим все вместе 10-20 минут.
"Если Вы любите более густой суп, то просто за 5 минут до конца приготовления я беру достаю ложкой горох (не весь), где-то литр гороха и жидкости и взбиваю блендером, так суп будет наваристее", - пояснила шеф-повар.
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