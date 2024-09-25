Французская шарлотка с яблоками – это невероятный десерт, сочетающий в себе простоту и утонченность.

Этот рецепт, как рассказывает Татьяна Литвинова, она привезла из Франции. Ретсторатор и экс-судья узнала все секреты приготовления этого десерта у знаменитого шефа Жан-Марка.

Татьяна Литвинова рассказывает, что хоть на первый взгляд такая шарлотка с яблоками выглядит очень сложной в приготовлении, но это совсем не так.

Ингредиенты, которые вам понадобятся:

8 маленьких яблок (лучше кислых)

180 г сливочного масла

300 г сахара

180 г муки

1 пакетик разрыхлителя (15 г)

1 пакетик ванильного сахара

3 яйца

Клюква для начинки (по желанию)

Очистите яблоки от кожицы и сердцевины. Срежьте дно, чтобы они хорошо стояли. Начините яблоки клюквой или изюмом для дополнительной кислинки.

В отдельной миске взбейте 180 г сливочного масла из 300 г сахара до однородной массы. Добавьте три яйца и хорошо перемешайте. Затем в отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Объедините обе смеси до получения однородного теста.

В форму, выстланную пергаментом, выложите тесто. На него аккуратно разместите подготовленные яблоки на расстоянии 1 см друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут, затем убавьте температуру до 160 градусов и выпекайте еще 30 минут. Если шарлотка начнет подгорать, накройте пергаментом.

Проверьте готовность, воткнув деревянную шпажку в тесто. Если она выходит сухой, ваша шарлотка с яблоками готова! Осторожно выньте десерт из формы, дайте немного остыть и подавайте горячей или теплой, наслаждаясь ее нежным вкусом и ароматом.

Этот рецепт яблочной шарлотки обязательно станет хитом на вашей кухне! Попробуйте его и наслаждайтесь французским изяществом в каждом кусочке.

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