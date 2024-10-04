Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, поделилась простым и вкусным рецептом творожного десерта.

Эта выпечка похожа на вкусный букет, который можно взять с собой в гости. Легкость приготовления и невероятный вкус сделают этот рецепт любимым в вашей семье!

Чтобы приготовить синабоны по рецепту Татьяны Литвиновой, вам понадобится:

150 г творогу (9%)

2 желтка

2 ст. л. сахара (для теста) + 2 ст. л. (для меренги)

100 г мягкого сливочного масла

1 ч. л. ванильного сахара

1 ч. л. разрыхлителя

200 г муки

2 белка

Щепотка соли (для белков)

Орехи (для начинки)

В кухонном комбайне смешайте творог, желтки, сахар и сливочное масло до однородной кремообразной смеси. Добавьте половину муки, ванильный сахар и разрыхлитель, затем замесите тесто.

Оберните тесто в пленку и положите в холодильник на 30 минут.

В отдельной миске взбейте белки с оставшимся сахаром до устойчивых пиков. Добавьте щепотку соли для стабилизации.

Раскатайте охлажденное тесто на пергаменте, выложите меренг и посыпьте измельченными орехами. Скачайте рулет, нарежьте на кусочки.

Выложите розочки на противень, оставляя пространство между ними. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15 минут, а затем убавьте до 130 градусов и сушите еще 30 минут.

Дайте розочкам остыть и наслаждайтесь! Они отлично подойдут как для семейного ужина, так и для праздничного события.

Этот рецепт синабонов – отличная альтернатива традиционной выпечке, которая придаст нотку оригинальности к вашему столу. Приготовьте их и обрадуйте своих близких вкусным десертом!

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