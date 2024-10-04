Эта выпечка похожа на вкусный букет, который можно взять с собой в гости. Легкость приготовления и невероятный вкус сделают этот рецепт любимым в вашей семье!
Чтобы приготовить синабоны по рецепту Татьяны Литвиновой, вам понадобится:
- 150 г творогу (9%)
- 2 желтка
- 2 ст. л. сахара (для теста) + 2 ст. л. (для меренги)
- 100 г мягкого сливочного масла
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 200 г муки
- 2 белка
- Щепотка соли (для белков)
- Орехи (для начинки)
В кухонном комбайне смешайте творог, желтки, сахар и сливочное масло до однородной кремообразной смеси. Добавьте половину муки, ванильный сахар и разрыхлитель, затем замесите тесто.
Оберните тесто в пленку и положите в холодильник на 30 минут.
В отдельной миске взбейте белки с оставшимся сахаром до устойчивых пиков. Добавьте щепотку соли для стабилизации.
Раскатайте охлажденное тесто на пергаменте, выложите меренг и посыпьте измельченными орехами. Скачайте рулет, нарежьте на кусочки.
Выложите розочки на противень, оставляя пространство между ними. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15 минут, а затем убавьте до 130 градусов и сушите еще 30 минут.
Дайте розочкам остыть и наслаждайтесь! Они отлично подойдут как для семейного ужина, так и для праздничного события.
Этот рецепт синабонов – отличная альтернатива традиционной выпечке, которая придаст нотку оригинальности к вашему столу. Приготовьте их и обрадуйте своих близких вкусным десертом!
Последние новости Украины:
Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.
Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.
Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.