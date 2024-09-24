Орган, отвечающий за назначение пособия, обязан в письменном виде уведомить заявителя об отказе в оказании помощи и пенсионных выплат.

Не все украинцы имеют право на пенсионные выплаты, чтобы выйти на пенсию по возрасту необходимо иметь определенный минимальный страховой стаж.

Об этом сообщает пресс-служба "Дія".

Следовательно, пенсионеры без страхового стажа не имеют права на пенсию. Однако они могут получать временную помощь от государства в размере 2361 грн после достижения 65-летнего возраста.

Имеющие неполный страховой стаж могут начать получать выплаты с 63 лет, также в размере 2361 гривна. Для получения этой социальной помощи необходимо подать документы в местный центр социальной защиты.

Орган, ответственный за назначение социальной помощи или пособия по уходу, обязан письменно уведомить заявителя об отказе в оказании помощи в течение пяти дней после принятия соответствующего решения.

Для получения выплат необходимо представить следующие документы:

Заявление по установленной форме. Декларация о доходах и имуществе, заполненная на основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть календарных месяцев или два квартала перед подачей заявления. Копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособных лиц). Копия решения о назначении опекуна (для недееспособных лиц, которым назначен опекун). Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заведения, выполняющего функции опекуна (для недееспособных лиц без назначенного опекуна). Копия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, удостоверения беженца, нуждающегося в дополнительной защите или вида на жительство (при необходимости). Копия справки о регистрации места жительства.

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