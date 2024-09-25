Миша Кацурин вместе со своими детьми показал, как приготовить супервкусные и нежные ленивые вареники с соусом на основе сливок и белого шоколада.

Для приготовления лениных вареников Миша Кацурин берет следующие ингредиенты:

творог жирный – 360 г

мука пшеничная – 1 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

сахар – 2 ст.л.

сливки жирные – 1 стакан

белый шоколад – 70 г

цедра апельсина

сливочное масло – щедрая ложка

соль - щепотка

ягоды (или фрукты или орехи) – для подачи

Творог Мица Кацурин смешивает с мукой, сахаром и ванильным сахаром до однородности. Формируем из творожной массы небольшие шарики массой примерно по 25 г и припыляем их мукой, чтобы не слипались.

Миша Кацурин советует подморозить ленивые вареники в морозилке. Замороженные ленивые вареники Кацурин отваривает небольшими порциями в кипящей подсоленной воде буквально одну минуту, а затем перекладывает в сковороду с соусом.

Чтобы приготовить соус, в сковороду выливаем жирные сливки, добавляем шоколад и доводим до кипения, сюда же натираем апельсиновую цедру. Ленивые вареники выкладываем в соус вместе с кусочком сливочного масла и варим до загустения соуса (примерно 3-5 минут).

Для подачи Мица Кацурин перекладывает ленивые вареники на тарелку вместе с соусом и украшает сезонными ягодами, фруктами или орехами.

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