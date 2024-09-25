Миша Кацурин вместе со своими детьми показал, как приготовить супервкусные и нежные ленивые вареники с соусом на основе сливок и белого шоколада.
Для приготовления лениных вареников Миша Кацурин берет следующие ингредиенты:
- творог жирный – 360 г
- мука пшеничная – 1 ст.л.
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- сахар – 2 ст.л.
- сливки жирные – 1 стакан
- белый шоколад – 70 г
- цедра апельсина
- сливочное масло – щедрая ложка
- соль - щепотка
- ягоды (или фрукты или орехи) – для подачи
Творог Мица Кацурин смешивает с мукой, сахаром и ванильным сахаром до однородности. Формируем из творожной массы небольшие шарики массой примерно по 25 г и припыляем их мукой, чтобы не слипались.
Миша Кацурин советует подморозить ленивые вареники в морозилке. Замороженные ленивые вареники Кацурин отваривает небольшими порциями в кипящей подсоленной воде буквально одну минуту, а затем перекладывает в сковороду с соусом.
Чтобы приготовить соус, в сковороду выливаем жирные сливки, добавляем шоколад и доводим до кипения, сюда же натираем апельсиновую цедру. Ленивые вареники выкладываем в соус вместе с кусочком сливочного масла и варим до загустения соуса (примерно 3-5 минут).
Для подачи Мица Кацурин перекладывает ленивые вареники на тарелку вместе с соусом и украшает сезонными ягодами, фруктами или орехами.
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