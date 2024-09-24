В документе отмечено, что тариф на электрическую энергию закреплен постановлением правительства.

В Украине тариф на электроэнергию останется неизменным до 1 мая 2025 года - так, в августе и в течение осенне-зимнего периода 2024/2025 стоимость 1 кВтч составит 4,32 грн.

Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

В документе отмечено, что тариф на электрическую энергию закреплен постановлением правительства.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025. Таким образом, до завершения осенне-зимнего периода 2024/2025 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", - говорится в документе.

В то же время в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. С августа 2023 года по август 2024 года тарифы в целом повысились на 18,5%. При этом электроэнергия подорожала на 63,6%, в то время как стоимость ряда других услуг осталась неизменной.

По данным Госстата, кроме электроэнергии, повысились также тарифы на управление многоквартирными домами – на 9%, а также:

уборка мусора – на 5,4%;

содержание и ремонт жилья – на 3,8%.

При этом тарифы на водоснабжение, канализацию, природный газ, горячую воду и отопление остались на прежнем уровне.

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