Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака, начинается время, когда вы можете продемонстрировать свою честность и укрепить близкие отношения с терпением и зрелостью.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака выглядит так:

ОВЕН (21 марта - 19 апреля): Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное повлияет на них. Вы можете найти деньги; вы можете потерять деньги. Будьте активны и защищайте то, что у вас есть, от потерь, краж или повреждений. Между тем, будьте терпеливы с партнерами (особенно с бывшими партнерами, которые вернулись на сцену). Сегодня вечером: проверьте свои финансы.

ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая: Сегодня Луна находится в вашем знаке вместе с непредсказуемым Ураном, что заставит вас чувствовать себя импульсивным, даже непредсказуемым. Поэтому остерегайтесь необдуманных реакций. Найдите минутку, чтобы осознанно подумать и успокоиться, прежде чем что-то сказать или сделать. Сегодня вечером: Терпение.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня): Это беспокойный день для вас! Может внезапно произойти что-то неожиданное. Может раскрыться секрет. За кулисами могут происходить сюрпризы. Это может даже относиться к старым возлюбленным, которые возвращаются в вашу жизнь сейчас и в течение следующих нескольких недель. Сегодня вечером: Расслабьтесь.

РАК (21 июня — 22 июля): Сегодня вас удивит друг. Приготовьтесь к этому. Или, возможно, вы встретите кого-то нового, кто будет настоящей личностью — богемным, авангардным или необычным в каком-то смысле. Это может произойти через вашу семью, потому что сейчас дома происходит так много всего. Сегодня вечером: будьте дружелюбны.

ЛЕВ (23 июля - 22 августа): Будьте осторожны, общаясь с начальниками, родителями, учителями и VIP-персонами сегодня (включая полицию), потому что может внезапно произойти что-то непредсказуемое. Они могут сделать или сказать что-то, что застанет вас врасплох. Когда имеете дело с представителями власти, никогда не недооценивайте силу вежливости. Сегодня вечером: будьте готовы.

ДЕВА (23 августа - 22 сентября): Сегодня планы на поездку могут измениться. Или, возможно, вам придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Вы можете встретить кого-то необычного, возможно, из другой страны или другой культуры. Что-то неожиданное может расширить ваши познания о событиях. Сегодня вечером: сделайте что-то другое!

ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября): Дважды проверьте свои финансы и все, что связано с банковскими операциями, поскольку на эти сферы может повлиять что-то неожиданное. Это включает в себя финансовые договоренности о совместном имуществе и наследстве. С Марсом и Солнцем в вашем знаке у вас не возникнет проблем с защитой своих интересов. Сегодня вечером: Банковские реквизиты?

СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября): Сегодня будьте легки на подъем, потому что кто-то из близких вас удивит или подкинет вам фортель. Это может быть внезапная ссора. Возможно, они захотят нового соглашения, возможно, большей свободы в отношениях. Это может быть что-то незначительное, например, встреча с кем-то необычным. Сегодня вечером: будьте мягче.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 21 декабря): Сегодня ваша рабочая рутина будет прервана, возможно, из-за нехватки персонала, проблем с компьютерами, поломок оборудования или по какой-то другой причине. Если можете, сделайте как можно больше, чтобы быть готовыми к простоям или неожиданным задержкам. Сегодня вечером: расслабьтесь.

КОЗЕРОГ (22 дек. - 19 янв.): Родители должны знать, что это день, в котором их дети могут немного пострадать, а это значит, что сегодня им следует быть особенно бдительными. Между тем, вас может ждать неожиданное приглашение. Если так, действуйте быстро, потому что это окно возможностей будет коротким. Или, возможно, планы на общественную жизнь будут отменены. Сегодня вечером: будьте гибкими.

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля): Сегодня ваш домашний распорядок дня будет нарушен, так как может сломаться небольшой прибор или произойти небольшая поломка. Возможно, кто-то неожиданный постучит в вашу дверь. Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир и избежать домашних ссор. Сегодня вечером: Оставайтесь спокойными.

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта): Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что это день, который в некоторой степени подвержен несчастным случаям. Очевидно, несчастный случай не должен произойти, если вы осознанны и внимательны. Между тем, ожидайте услышать неожиданные новости и познакомиться с новыми людьми. Может произойти неожиданная короткая поездка. Сегодня вечером: Будьте бдительны.

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