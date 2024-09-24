Адвокат предупредил, что если человек не явится в ТЦК после получения повестки, ему может грозить штраф.

Повестки через "Укрпочту" начали посылать украинским мужчинам, после получения документа военнообязанный должен явиться в ТЦК в течение двух недель.

Об этом сообщил адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец.

"Эта история началась 18 мая, когда эта (рассылка повесток через "Укрпочту" – прим. ред.) появилась в нормативных актах. Тогда, собственно, была заложена основа регерирования за электронной подписью начальника ТЦК и СП. Что он не физически подписывает повестки, а они автоматически генерируются и направляются в "Укрпочту", - рассказал адвокат.

Повестки через "Укрпочту" будут в первую очередь отправляться тем, обновив данные в приложении "Резерв+".Адвокат предупредил, что если лицо не явилось в ТЦК после получения повестки, это может стать основанием для привлечения к административной ответственности.

"Человек не контролирует этот процесс и узнает о наложении штрафа только тогда, когда исполнительная служба начнет принимать соответствующие меры, в частности, блокировать банковские счета", — отметил он. Адвокат посоветовал проверять реестр должников и следить за своими данными.

Напомним, что по действующему законодательству Украины все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны актуализировать свои военно-учетные данные через приложение Резерв+ и поход в ТЦК. Однако есть те, на кого эта обязанность не распространяется. К ним относятся:

те, кто не является гражданами Украины;

те, у кого по решению ВЛК есть статус "не пригоден к несению военной службы";

достигшие предельного возраста пребывания в запасе.

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