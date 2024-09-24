В Укрзализныце произошел скандал, когда военного с его питомцем не пустили в вагон поезда.

Военного вместе с его собакой не допустили в вагон поезда, из-за чего им пришлось ночевать в тамбуре - в сети это вызвало негодование, и пользователи назвали ситуацию презрением к защитникам.

Фото опубликовала в Instagram пользовательница Ирина Зубко.

По словам Ирины, ее одноклассница сделала фотографию в пятом вагоне поезда Одесса - Ковель.

"В третий год полномасштабной войны это выглядит как безумие. Я знаю, что Укрзализныця делает много, но это такое пренебрежение. Хочется плакать от того, что у нас происходит", - написала женщина.

Стоит отметить, что Укрзализныця выделяет специальную бронь для военных, путешествующих в командировку или отпуск. Это предполагает наличие не менее 4 купейных и 4 плацкартных мест на каждом рейсе.

Для приобретения билетов по военной броне у военнослужащего:

Обратиться к дежурному на вокзале, который направит в военную комендатуру, или позвонить по телефону в контактный центр Укрзализныци на горячую линию 0 800 503 222, где операторы предоставят подробную консультацию. В военной комендатуре, предъявив военный билет и документ, подтверждающий необходимость поездки в конкретный день (командировочное или отпускной билет), военнослужащий получит талон на покупку билета. Этот талон нужно предъявить кассиру в специализированной кассе для военнослужащих или любой кассе на вокзале, где его обменяют на билет.

Если в городе, где находится военнослужащий, нет комендатуры, воспользоваться специальной броней можно во всех кассах, предъявив ВПД (военный проездной документ), который можно получить в своей части.

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