Тушеную капусту с мясом можно подавать либо как самостоятельное блюдо, либо как дополнение к любому гарниру, особенно вкусно с картофельным пюре.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить невероятно вкусный бигос (бигус) – тушеную капусту с мясом, рецепт очень простой и вариативный.

Чтобы приготовить бигос, нам понадобится:

капуста белокочанная – 500 г

капуста квашеная – 500 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

ребра свиные – 1 кг

помидоры – 3-4 шт.

сливы (по желанию) – 3-4 шт.

грибы сушеные (можно и без них) – 50 г

соль, перец, копченая паприка, чеснок, щепотка кумина, лавровый лист

Шеф-повар добавила, что также вкусно добавить в это блюдо чернослив, особенно копченый, бекон, копченые колбаски (типа охотничьих) или копченые ребрышки.

Если будете добавлять сушеные грибы, то их сначала нужно замочить, а затем нарезаем. Лук нарезаем кубиком, морковь натираем на крупной терке.

Ребра разделяем на отдельные ребрышки и обжариваем не до готовности, а просто до румяности со всех сторон. Обжаренное мясо перекладываем в кастрюлю, а на той же сковороде жарим лук с морковью.

Капусту шинкуем. Добавляем свежую и квашеную капусту к зажарке. Также добавляем нарезанные грибы и жарим вместе примерно 10 минут.

Далее перекладываем капусту в кастрюлю к реберам, добавляем чеснок, копченую паприку, вливаем немного воды и тушим примерно пол часа.

После этого добавляем помидоры, лавровый лист, соль, перец и любимые специи по желанию. Также на этом этапе можно добавить нарезанные сливы или размоченный чернослив. Тушим все вместе еще 10-15 минут – и бигос готов.

Последние новости Украины:

Маринованные помидоры без кожуры: гениальный рецепт от победителя "Мастер Шеф".

Рецепт идеального плова от звезды "Мастер Шеф": всегда вкусный и рассыпчатый.

Быстрые маринованные кабачки: рецепт вкусной закуски за считанные минуты.