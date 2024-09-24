Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить невероятно вкусный бигос (бигус) – тушеную капусту с мясом, рецепт очень простой и вариативный.
Чтобы приготовить бигос, нам понадобится:
- капуста белокочанная – 500 г
- капуста квашеная – 500 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- ребра свиные – 1 кг
- помидоры – 3-4 шт.
- сливы (по желанию) – 3-4 шт.
- грибы сушеные (можно и без них) – 50 г
- соль, перец, копченая паприка, чеснок, щепотка кумина, лавровый лист
Шеф-повар добавила, что также вкусно добавить в это блюдо чернослив, особенно копченый, бекон, копченые колбаски (типа охотничьих) или копченые ребрышки.
Если будете добавлять сушеные грибы, то их сначала нужно замочить, а затем нарезаем. Лук нарезаем кубиком, морковь натираем на крупной терке.
Ребра разделяем на отдельные ребрышки и обжариваем не до готовности, а просто до румяности со всех сторон. Обжаренное мясо перекладываем в кастрюлю, а на той же сковороде жарим лук с морковью.
Капусту шинкуем. Добавляем свежую и квашеную капусту к зажарке. Также добавляем нарезанные грибы и жарим вместе примерно 10 минут.
Далее перекладываем капусту в кастрюлю к реберам, добавляем чеснок, копченую паприку, вливаем немного воды и тушим примерно пол часа.
После этого добавляем помидоры, лавровый лист, соль, перец и любимые специи по желанию. Также на этом этапе можно добавить нарезанные сливы или размоченный чернослив. Тушим все вместе еще 10-15 минут – и бигос готов.
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