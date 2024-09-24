Пенсионеры могут самостоятельно выбирать частоту и размер взносов, которые могут уплачиваться не только за них, но и других лиц.

Покупка стажа для выхода на пенсию становится все более популярной в Украине, что может повлиять на размер пенсионных выплат и возможность выхода на пенсию в желаемый срок.

Об этом сообщили подробнее о ПФУ.

Покупка страхового стажа позволяет увеличить общий трудовой стаж, необходимый для получения пенсии и улучшить условия выхода на пенсию. Важно отметить, что нет ограничений по количеству лет, которые можно купить. Пенсионеры могут самостоятельно выбирать частоту и размер взносов, которые могут уплачиваться как за них, так и других лиц.

В 2024 году цены на покупку страхового стажа остаются внушительными: за один месяц страхового стажа нужно уплатить минимальный страховой взнос в размере 1760 гривен. Таким образом, за год стажа общая сумма составит 21480 гривен.

Напомним, что в 2024 году для ухода на пенсию в 60 лет необходимо накопить не менее 31 года страхового стажа.

Следует также отметить, что хотя правительство не намерено повышать минимальную пенсию, на следующий год запланирована индексация пенсий. Ее размер пока неизвестен, но по предварительным оценкам, в лучшем случае индексация может достигнуть 17%.

Это существенное повышение, но есть несколько нюансов. К примеру, будет повышен только размер "голой" выплаты, без учета возрастных доплат и других надбавок. В результате для большинства украинцев фактическое повышение может оказаться значительно меньше.

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