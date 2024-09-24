В частности, за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн., а за повторное – 34 000 грн.

В Украине планируют ввести новый штраф для водителей – размер первого штрафа составит 17 000 грн, а за повторное нарушение придется заплатить уже 34 000 грн.

Соответствующий законопроект №9564 представлен в Верховную Раду.

Да, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Документ был включен в повестку дня парламента в начале февраля, и народные депутаты могут рассмотреть его в любой момент.

В пояснительной записке отмечено, что необходимость введения штрафа обусловлена ​​тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, существенно повышающее уровень шума работы двигателя. Это нарушает "тишину и покой граждан" и вызывает недовольство в обществе.

Ситуацию усложняет и то, что во время военного положения такие шумовые звуки могут напоминать звуки вражеских беспилотников, что создает иллюзию авиационной и ракетной опасности и отвлекает внимание Вооруженных сил и правоохранителей.

Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется введение штрафов и возможное лишение водительских прав. В частности, за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн., а за повторное – 34 000 грн. и лишение права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. Однако в законопроекте указано, что за повторное нарушение возможно наложение только штрафа, без лишения прав.

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