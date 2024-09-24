Кулинарная блогерка Юлия Микулич рассказала, как приготовить печенье с шоколадом из сериала "Друзья", очень вкусное, ароматное, внутри нежное и немного влажное, с тонкой корочкой сверху.

Чтобы приготовить печенье из сериала "Друзья", нам понадобится:

  • масло сливочное – 110 г
  • сахар белый – 45 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л
  • сахар коричневый – 110 г
  • яйцо – 1 шт. + 1 желток
  • цедра апельсина ~1/3 ст.л.
  • мука – 200 г
  • сода – 0,5 ч. л.
  • черный шоколад ~ 120 г

печенье

Масло нарезаем кубиками, отправляем в кастрюльку, ставим на огонь и прогреваем примерно 5-8 минут до золотистости или светло коричневого цвета, постоянно помешивая.

Карамельное масло переливаем в миску, даем остыть и отправляем на полчаса в холодильник.

Смешиваем охлажденное масло с тремя видами сахара и взбиваем миксером минут 5. Добавляем яйца, апельсиновую цедру и несколько минут продолжаем взбивать массу. В конце добавляем муку с содой и замешиваем мягкое тесто.

Добавляем в тесто мелко нарезанный черный шоколад и перемешиваем. Заворачиваем тесто в пленку и на час отправляем в холодильник.

Из охлажденного теста формируем 12 шариков, выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга, немного приплюскиваем и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 13-15 минут.

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