Кулинарная блогерка Юлия Микулич рассказала, как приготовить печенье с шоколадом из сериала "Друзья", очень вкусное, ароматное, внутри нежное и немного влажное, с тонкой корочкой сверху.
Чтобы приготовить печенье из сериала "Друзья", нам понадобится:
- масло сливочное – 110 г
- сахар белый – 45 г
- ванильный сахар – 1 ч.л
- сахар коричневый – 110 г
- яйцо – 1 шт. + 1 желток
- цедра апельсина ~1/3 ст.л.
- мука – 200 г
- сода – 0,5 ч. л.
- черный шоколад ~ 120 г
Масло нарезаем кубиками, отправляем в кастрюльку, ставим на огонь и прогреваем примерно 5-8 минут до золотистости или светло коричневого цвета, постоянно помешивая.
Карамельное масло переливаем в миску, даем остыть и отправляем на полчаса в холодильник.
Смешиваем охлажденное масло с тремя видами сахара и взбиваем миксером минут 5. Добавляем яйца, апельсиновую цедру и несколько минут продолжаем взбивать массу. В конце добавляем муку с содой и замешиваем мягкое тесто.
Добавляем в тесто мелко нарезанный черный шоколад и перемешиваем. Заворачиваем тесто в пленку и на час отправляем в холодильник.
Из охлажденного теста формируем 12 шариков, выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга, немного приплюскиваем и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 13-15 минут.
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